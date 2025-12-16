El Montilla Club de Fútbol firma un triunfo de peso en Cádiz con una primera parte arrolladora

Cádiz Club de Fútbol C 0 -- 3 Montilla Club de Fútbol

Cádiz Club de Fútbol C: Johann, Souleymane, Joachim, Massi, Álvaro, Nacho (Álex, min. 76), Mena, Manolo Pérez (Alberto, min. 46), Jorge Vera (Germán, min. 46), Barrientos y Mauro (Vilo, min. 46).

Johann, Souleymane, Joachim, Massi, Álvaro, Nacho (Álex, min. 76), Mena, Manolo Pérez (Alberto, min. 46), Jorge Vera (Germán, min. 46), Barrientos y Mauro (Vilo, min. 46).

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso, Soto (José Manuel, min. 80), Antonio Pino (Amara, min. 72), Francis Moslero (Adri, min. 76), Pedrito, J. Carraña (Bermejo, min. 58), Gorka, Juan María (Rafa Alcaide, min. 53), Tena y Abraham (Yiyo, min. 67).

Molero, Alfonso, Soto (José Manuel, min. 80), Antonio Pino (Amara, min. 72), Francis Moslero (Adri, min. 76), Pedrito, J. Carraña (Bermejo, min. 58), Gorka, Juan María (Rafa Alcaide, min. 53), Tena y Abraham (Yiyo, min. 67).

Goles: 0-1 Antonio Pino (min. 12); 0-2 Pedro (min. 21); 0-3 Antonio Pino (min. 43).

Antonio Pino (min. 12); Pedro (min. 21); Antonio Pino (min. 43).

Árbitro: Alejandro Martín Mora (Huelva). Amonestó por los visitantes a Bermejo. Y por los locales expulsó a Massi, por roja directa (min. 89).

Alejandro Martín Mora (Huelva). Amonestó por los visitantes a Bermejo. Y por los locales expulsó a Massi, por roja directa (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real), ante unos 150 espectadores.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol selló este domingo una victoria rotunda lejos de casa ante el Cádiz Club de Fútbol C con una actuación madura, convincente y cargada de autoridad, que le permite encarar el final del año 2025 con una sonrisa y recuperar sensaciones tras varias jornadas algo más complicadas.Desde el primer minuto, el conjunto vinícola dejó claro que había viajado hasta Puerto Real con un plan muy definido: quiso el balón, presionó arriba y asumió el mando del partido con personalidad. Esa ambición tuvo premio pronto y es que, en el minuto 13, Antonio Pino leyó a la perfección una salida desde atrás del conjunto gaditano, robó el balón y ajustó su disparo para inaugurar el marcador con el 0-1.Lejos de conformarse, el Montilla Club de Fútbol mantuvo el ritmo y siguió encontrando espacios. José Carraña rozó el segundo tanto en un disparo que se marchó desviado por muy poco, una acción que anticipaba lo que estaba por venir. Poco después, Pedro Crespín culminó una acción medida con un pase filtrado que aprovechó para batir al meta rival y firmar el 0-2, reflejo fiel del dominio que se veía sobre el césped.El equipo continuó atacando con criterio, sin prisas pero con determinación, y justo antes del descanso volvió a golpear. De nuevo Antonio Pino, en el minuto 44, apareció para ampliar la ventaja y dejar el encuentro muy encarrilado con un claro 0-3 al término de la primera mitad.Tras el paso por vestuarios, el guion apenas cambió. Con el resultado bajo control, el cuerpo técnico comandado por Isaac Cuesta apostó por dosificar esfuerzos y mover el banquillo, dando minutos a jugadores con mayor carga y propiciando el debut de Manuel Sanz. El Montilla Club de Fútbol gestionó el tramo final con oficio, mostrando solidez defensiva y una notable eficacia colectiva, una línea que le permitió sumar su segundo partido consecutivo sin encajar goles.La próxima jornada llevará al conjunto vinícola a afrontar el último compromiso de la primera vuelta, un desafío de máxima exigencia ante el filial del Real Betis Balompié, líder de la clasificación. El encuentro se disputará el domingo 21 de diciembre, a partir de las 17:00 de la tarde, en el Estadio Municipal "Miguel Navarro".