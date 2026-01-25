El Centro Público de Formación para el Empleo de Montilla lanza dos nuevos cursos gratuitos

El Centro Público de Formación para el Empleo (CFPE) de Montilla ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevos cursos gratuitos dirigidos a personas desempleadas, una oferta formativa que llegará en los próximos meses con el objetivo de mejorar la cualificación profesional y abrir nuevas puertas en sectores con demanda real de mano de obra en la provincia de Córdoba.La programación, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, incluye una acción formativa de nivel 2 centrada en el montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, así como otra de nivel 1 orientada a las operaciones auxiliares de fabricación mecánica. Dos itinerarios distintos, pero con un mismo horizonte: facilitar la inserción laboral a través de la formación práctica y especializada.El curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, identificado con el código IMAR0208, contará con una duración total de 500 horas. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 de febrero, mientras que el inicio de las clases está previsto para el 4 de marzo y su finalización para el 9 de julio del mismo año. Antes del arranque, el centro celebrará una sesión informativa el 10 de febrero, a las 11:30 horas, concebida como un primer acercamiento para resolver dudas y explicar el desarrollo del programa formativo.Por otro lado, el certificado de profesionalidad FMEE0108, correspondiente a operaciones auxiliares de fabricación mecánica, ofrecerá 440 horas de formación y se dirige especialmente a personas que desean iniciarse en el ámbito industrial.En este caso, el periodo de solicitudes se extenderá hasta el 5 de marzo, con comienzo previsto el 6 de abril y finalización el 23 de julio. La sesión informativa se celebrará el 9 de marzo, también a las 11:30 de la mañana, y permitirá conocer de primera mano los contenidos y salidas profesionales del curso.Ambas acciones formativas están destinadas a personas inscritas como demandantes de empleo desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo, un requisito imprescindible junto a la correcta inscripción de la titulación exigida en la demanda de empleo.Toda la información detallada puede consultarse en la, desde donde es posible localizar los cursos, descargar la documentación necesaria y presentar las solicitudes de forma telemática, siempre que se disponga de certificado digital o del sistemaDe igual modo, quienes opten por la vía presencial podrán registrar su solicitud en la Oficina de Registro de la Junta de Andalucía en Córdoba, situada en la calle Tomás de Aquino, en el edificio de Usos Múltiples, con cita previa, o a través de ayuntamientos u oficinas de Correos. En ese sentido, desde el centro se recuerda que no se admitirán solicitudes enviadas por correo electrónico, ya que deben pasar obligatoriamente por registro de entrada para que tengan validez administrativa.Para resolver dudas o recibir asesoramiento individual, el Centro Público de Formación para el Empleo de Montilla, ubicado en la Avenida del Trabajo, junto al IES Emilio Canalejo Olmeda, ha puesto a disposición dos líneas telefónicas —679 715 319 y 629 959 965—, así como el correo