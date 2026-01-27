El temporal deja más de 30 litros en Montilla y derriba un árbol en el Paseo de Cervantes

El temporal de lluvias y viento asociado al paso de la borrasca Joseph ha dejado en Montilla más de 30 litros por metro cuadrado entre ayer y hoy y ha provocado, poco antes de las 13.50 de esta tarde, la caída de un árbol de grandes dimensiones en el Paseo de Cervantes, uno de los espacios verdes más emblemáticos del casco urbano. Los técnicos del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla acaban de acordonar la zona para evitar riesgos.Según los datos registrados por, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo que ofrece información meteorológica en tiempo real, durante la jornada de ayer se contabilizaron 12,6 litros por metro cuadrado, mientras que en el día de hoy se han alcanzado los 17,3 litros por metro cuadrado. En lo que va de mes, el acumulado asciende ya a 102,2 litros por metro cuadrado. En cuanto al viento, la velocidad media registrada ha sido de 18 kilómetros por hora, con una racha máxima que ha alcanzado los 66 kilómetros por hora.Además, el episodio de inestabilidad ha coincidido con una jornada especialmente complicada en buena parte de Andalucía. En declaraciones realizadas hoy a los medios de comunicación en la localidad jiennense de Cazorla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido en la necesidad de extremar la precaución por el paso de la borrasca por la comunidad autónoma.En ese sentido, ha señalado que, durante la madrugada, “el centro de coordinación ha gestionado una veintena de emergencias, relacionadas en su mayoría por problemas en la circulación de carreteras secundarias debido a la caída de piedras, lodo, barro, anegaciones puntuales y también por efecto del hielo y la nieve en Granada y Almería”.Por otro lado, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) han informado de que la acumulación de balsas de agua mantiene cortadas a primera hora de la mañana varias carreteras andaluzas, entre ellas, a su paso por el pago de Malabrigo. A estas se han sumado otras carreteras de la provincia de Cádiz y distintos puntos de Jaén, así como vías afectadas por nieve y hielo en Sierra Nevada y en el interior de las provincias de Granada y Almería.De igual modo, el consejero ha indicado que “el 1-1-2 ha coordinado durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana de este martes una veintena de avisos relacionados con la lluvia y las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca ‘Joseph’ sin que haya constancia de daños materiales de relevancia ni daños personales”. La mayoría de estas incidencias, según ha detallado, se ha debido a la caída de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano, así como a desprendimientos de tierra en carreteras secundarias.En la provincia de Córdoba se han registrado ocho emergencias durante las primeras horas del temporal, con actuaciones en municipios como Adamuz, Almedinilla, Castro del Río, Hornachuelos y la capital. A nivel andaluz, las localidades que han acumulado un mayor volumen de precipitaciones durante la madrugada han sido Grazalema, Alajar y Cazalla de la Sierra, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.Precisamente, la Aemet mantiene activados para hoy martes avisos naranjas por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Levante almeriense, así como por lluvias en Grazalema, mientras que el resto de las provincias andaluzas se encuentran en aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros.Ante este escenario, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha reiterado una serie de recomendaciones de autoprotección, entre ellas asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan caer a la vía pública, evitar zonas próximas a muros, cornisas o árboles y extremar la precaución en los desplazamientos por carretera. Asimismo, ha recordado la importancia de mantenerse informados a través de fuentes oficiales y de llamar al 1-1-2 en caso de emergencia, un servicio operativo las veinticuatro horas del día durante todo el año.