El Ayuntamiento y la Junta impulsan dos programas de empleo que beneficiarán a 29 jóvenes



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha dos nuevos programas de empleo y formación dirigidos a jóvenes menores de 30 años del municipio que permitirán ofrecer oportunidades laborales y formativas a un total de 29 personas, gracias a una inversión conjunta que ronda los 481.500 euros financiados por la Junta de Andalucía, con apoyo de fondos europeos.Se trata del Programa de Empleo y Formación (PEF) y del programa, dos iniciativas que buscan mejorar la empleabilidad juvenil, facilitar la adquisición de experiencia profesional y favorecer el arraigo de la población joven en Montilla. Ambos proyectos se enmarcan en las políticas activas de empleo que promueven conjuntamente la Junta y el propio Consistorio para responder a las necesidades del mercado laboral local.En ese sentido, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, destacó ayer que “estos programas vienen a reforzar una de las líneas prioritarias del Ayuntamiento en este mandato, como es el impulso al empleo joven”, y subrayó que “ofrecen una oportunidad real de formación, experiencia y primer acceso al mercado laboral para jóvenes montillanos”.Por su parte, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, afirmó que “cuando las Administraciones trabajamos de la mano, las políticas públicas llegan a la ciudadanía y se traducen en resultados concretos”, al tiempo que señaló que estos programas “no solo generan empleo, sino que contribuyen a fijar población joven en nuestros municipios y a mejorar los servicios públicos”.En su intervención, añadió que ambas iniciativas “reflejan claramente una forma de entender las políticas de empleo: aquella que apuesta por el desarrollo local como motor de crecimiento y por generar oportunidades reales para fijar población y ofrecer futuro a nuestros jóvenes”.El PEF cuenta con una subvención autonómica de 324.895,82 euros y permitirá la participación de 15 jóvenes desempleados menores de 30 años durante un periodo de 12 meses. Las personas seleccionadas recibirán formación en alternancia con empleo efectivo mediante contratos de formación, que conducirán a la obtención de dos certificados de profesionalidad en el ámbito de la informática: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos y Operación de sistemas informáticos. La formación teórica se desarrollará en el Edificio Solera, mientras que la práctica profesional tendrá lugar en el Área de Informática del Ayuntamiento.Además, el alumnado alternará la formación con trabajo efectivo, percibiendo el salario establecido por convenio y nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y colaborará en proyectos de utilidad pública o de interés general para el municipio. Este programa forma parte de los 29 proyectos aprobados en la provincia de Córdoba dentro de la quinta convocatoria autonómica, que destina un total de 10,2 millones de euros en el conjunto del territorio provincial.Por otro lado, el programapermitirá la realización de 14 contrataciones durante seis meses, a jornada completa, para jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años. La subvención concedida al Ayuntamiento de Montilla asciende a más de 156.000 euros, dentro de una inversión total superior a los 250.000 euros, que se completa con aportación municipal. La oferta contempla perfiles profesionales vinculados a la albañilería, jardinería, electricidad, mantenimiento y servicios culturales, entre otros ámbitos.Sobre este programa, María Dolores Gálvez señaló que “son ayudas pensadas para transformar oportunidades en realidades laborales, para que los jóvenes sumen experiencia, formación y confianza en su futuro profesional”. En el conjunto de la provincia de Córdoba,cuenta con una dotación de 9,2 millones de euros, lo que permitirá alrededor de 800 contrataciones. Las subvenciones por contrato oscilan entre 10.900 y 16.000 euros, con incentivos adicionales para empleos vinculados a sectores verdes y digitales, considerados estratégicos para la transformación económica de Andalucía.De igual modo, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, puso en valor que estas acciones formativas “responden a áreas con alta demanda de profesionales cualificados y refuerzan sectores estratégicos como la digitalización y los servicios municipales”.En relación al papel de las Administraciones, la delegada territorial recordó que “no crean empleo directamente, pero sí tenemos la obligación de impulsar iniciativas que faciliten la generación de riqueza y trabajo”, y destacó que la Junta adelanta los fondos a los ayuntamientos para no comprometer recursos municipales.Asimismo, Gálvez enmarcó estos programas dentro de una estrategia más amplia que incluye otras iniciativas como, y recordó que desde 2019 la Junta ha destinado más de 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Montilla a través de 19 ayudas, beneficiando a más de 300 personas. Sumando las ayudas a empresas y personas autónomas, la inversión total en el municipio supera los 10,7 millones de euros.Desde el Ayuntamiento de Montilla se recordó ayer que las personas interesadas en participar en estos programas deben estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y contar con los códigos de ocupación correspondientes, por lo que se animó a la población joven a revisar y actualizar su situación administrativa.Por último, la delegada territorial agradeció la implicación municipal y reafirmó el compromiso autonómico con la localidad al afirmar que “los ayuntamientos son nuestros mejores aliados en el territorio y seguiremos trabajando mano a mano para mejorar las oportunidades laborales y el desarrollo económico de nuestros pueblos”.