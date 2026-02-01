Manolo Cobos: un montillano en 'Aída y vuelta'



FOTOGRAFÍA: MANOLO COBOS JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANOLO COBOS

, la película dirigida por Paco León que se estrenó ayer y que recupera el universo de la popular serie televisiva Aída en una adaptación cinematográfica, cuenta con la participación de un montillano, Manuel Cobos Ruiz, que cuenta con un pequeño papel en esta cinta rodada entre los meses de marzo y abril del pasado año.La presencia de Manolo Cobos ensupone una nueva incursión en el mundo de la interpretación para un creador polifacético que, en los últimos años, ha ido ampliando su trayectoria artística. La película está protagonizada por la mayoría de actores del reparto original de la serie, entre los que destacan Carmen Machi, Mariano Peña, Pepe Viyuela, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Canco Rodríguez, Melani Olivares, Marisol Ayuso, David Castillo y el propio Paco León.El proyecto cinematográfico se concibe como una adaptación de la serie original y propone un juego narrativo que mezcla ficción y realidad. El argumento muestra el rodaje de un capítulo de, en el que los problemas de los personajes se entrelazan con los de los propios actores que los interpretan. De este modo, la película plantea tramas que transcurren tanto dentro de la ficción como fuera de ella, incorporando reflexiones sobre los límites del humor, el trabajo del cómico y la fama.En ese contexto narrativo se inserta la breve aparición de Manolo Cobos, cuya escena se sitúa al principio de la película y que, además, tuvo la particularidad de ser la primera que se grabó de todo el proyecto. El rodaje de esa secuencia se desarrolló en una bocacalle próxima a Callao, junto a la Gran Vía de Madrid, en una jornada marcada por la lluvia.“Para mí fue muy divertido porque, además, me habían asignado a una persona por si llovía, que llovió, para que me acompañara con el paraguas mientras rodábamos la escena”, comenta Manolo Cobos, quien destaca el ambiente de trabajo vivido durante el rodaje y el trato recibido por parte del equipo principal de la película.“Disfruté como un enano. Tanto Eduardo Casanova como Paco León estuvieron muy pendientes de nosotros para que no nos faltara de nada”, reconoce en declaraciones a, aludiendo a la atención constante del director de la cinta durante el rodaje de la escena en la que participó.La película, cuyo primer tráiler se lanzó el pasado 7 de noviembre, llegó ayer a las salas tras varios meses de expectación, alimentada por el regreso de una de las series más reconocibles de la televisión española. La ausencia de Ana Polvorosa, que interpretó en la serie original a Lorena García,, ya fue anunciada durante la fase de preparación del proyecto.Más allá de esta experiencia cinematográfica, la trayectoria de Manuel Cobos Ruiz se ha caracterizado por una notable diversidad de intereses y disciplinas. Nacido en Montilla en 1959, es economista de formación y ha colaborado en distintas publicaciones, como el desaparecido diario, el semanario, donde escribía en la sección gastronómica y local, yAsimismo, fue el responsable del apartado gastronómico de, publicación de la Editorial Mediterráneo, además de dirigir la edición de, entre otras obras, entre las que destacanSu faceta creativa se extiende también al ámbito de las artes plásticas, donde ha realizado composiciones en las que juega con el volumen, los colores y las formas, con exposiciones celebradas en Córdoba, Montilla y Tarragona, entre otras ciudades.Sin duda, una de sus obras más reconocibles es, una pieza de casi tres metros de altura realizada a partir de una antigua traviesa de ferrocarril y diversos elementos de desecho procedentes de maquinaria agrícola. La obra, concebida a partir de materiales reutilizados, se expuso en la Estación de Autobuses de Córdoba y se convirtió en uno de los trabajos más representativos de su producción artística.Esta faceta creativa se gestó en un pequeño taller situado en pleno Barrio de San Basilio, junto a la sede de la Asociación de Amigos de los Patios, donde Cobos trabajó durante años con materiales tan diversos como hierros, piedras, piezas de automóviles, latas, tornillos o maderas, ensamblados mediante técnicas adaptadas a cada elemento.Durante ese periodo llegó a crear cientos de composiciones abstractas de distintos tamaños, concebidas como una forma de expresión personal y como una manera de otorgar una segunda vida a objetos en desuso, muchos de ellos recogidos en cunetas, vertederos o chatarrerías, así como a través de aportaciones de personas de su entorno.En los últimos años, su actividad se ha centrado especialmente en el mundo de la interpretación, con participaciones en cortometrajes, la redacción de guiones de este formato y la intervención en un anuncio para Antena 3 Televisión. En este ámbito reconoce la influencia positiva ejercida por el montillano Dany Ruz.Ahora, en todo ese recorrido artístico diverso se inscribe su aparición en, al que él mismo resta importancia definiéndose como “actor con frase”, ya que representa, según sus propias palabras, una anécdota graciosa que compartir con sus amigos.