Montilla se prepara para recibir a los mejores equipos del mundo en la Ruta del Sol 2026

La Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía reunirá del 18 al 22 de febrero a algunos de los mejores equipos del pelotón internacional en una edición que volverá a situar a Montilla en el foco del ciclismo mundial gracias a su paso por la localidad en la jornada decisiva de la prueba.A menos de un mes para el inicio de la ronda andaluza, que arrancará el próximo 18 de febrero en la localidad malagueña de Benahavís, ya se conoce la nómina de escuadras que tomarán parte en una carrera que contará con hasta diecisiete equipos y que volverá a recorrer las carreteras andaluzas en pleno inicio de la temporada ciclista.En ese contexto, la presencia confirmada de los dos mejores equipos del ranking mundial subraya el nivel deportivo de la edición de 2026. El equipo número uno del mundo, el UAE Team Emirates, y el segundo clasificado, Visma | Lease a Bike, encabezarán un pelotón de primer nivel en el que también estará el conjunto alemán Red Bull–BORA–hansgrohe, sexto del mundo en el ranking UCI 2025.Junto a ellos competirán los franceses del Groupama-FDJ, décimos del ranking, los noruegos del Uno-X Mobility, undécimos al cierre de la pasada temporada, y el Movistar Team, único representante español en la máxima categoría del ciclismo mundial, que finalizó la última campaña como la decimocuarta escuadra del mundo.Además de estos equipos WorldTour, la Ruta del Sol contará con una amplia y variada representación de conjuntos ProTeam. Entre ellos destacan los franceses de Cofidis, aspirantes al ascenso a la máxima categoría de la UCI, así como sus compatriotas del TotalEnergies. También estarán presentes los suizos del Q36.5 Pro Cycling Team, habituales en las tres grandes vueltas del calendario internacional.De igual modo, la prueba andaluza volverá a ofrecer un escaparate destacado para los principales equipos ProTeam del pelotón nacional. Euskaltel Euskadi, Burgos Burpellet BH, Caja Rural–Seguros RGA y Kern Pharma formarán parte de una participación que refuerza la conexión de la carrera con el ciclismo español y con la afición local que cada año sigue la competición desde las cunetas.Por otro lado, la dimensión internacional de la ronda se verá ampliada con la presencia de equipos procedentes de distintos puntos del mapa ciclista. Desde Bélgica llegarán los corredores del Team Flanders–Baloise, mientras que el MBH Bank–CSB Telecom, conjunto que este año ha trasladado su sede de Italia a los Países Bajos, también estará en la salida. A ellos se suman el Petrolike, procedente de México, y el Modern Adventure Pro Cycling, que representará a Estados Unidos en esta edición.Y es que la confirmación de este cartel deportivo refuerza las expectativas de una carrera que,, volverá a tener a la localidad de Montilla como uno de sus escenarios destacados.En efecto, el municipio de la Campiña Sur cordobesa formará parte de la quinta y última etapa, prevista para el domingo 22 de febrero, una jornada decisiva en la que el paso por el municipio incluirá una meta volante que puede resultar determinante tanto para el desarrollo de la carrera como para la implicación de la afición local.Este protagonismo se enmarca en una edición que recorrerá más de 810 kilómetros a lo largo de cinco provincias andaluzas y que mantiene intacto el prestigio de una prueba centenaria, convertida en una de las grandes citas del inicio de la temporada ciclista. Sin grandes altitudes, pero con terreno suficiente para la batalla diaria, la Ruta del Sol volverá a combinar estrategia, espectáculo y emoción en cada una de sus jornadas.En los próximos días se irá desgranando la composición definitiva de cada equipo, un proceso que permitirá conocer a los corredores que tomarán la salida en una edición que se presenta abierta y atractiva para los aficionados. Mientras tanto, Montilla ya se prepara para volver a sentir de cerca el pulso del pelotón internacional en una Vuelta a Andalucía que reunirá talento, historia y una participación de primer nivel.