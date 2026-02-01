Cubiertas industriales: una nueva vía de ingresos para las empresas

La firmaacaba de lanzar una propuesta orientada a propietarios de naves industriales y por parte del titular del edificio, gracias al auge de la energía fotovoltaica y a la revalorización de los activos ligados a la sostenibilidad.En los últimos años, el sector industrial ha asistido a un cambio progresivo en la forma de entender los espacios productivos. Ya no se trata únicamente de contar con metros cuadrados destinados a la actividad económica directa, sino también de superficies auxiliares que pueden aportar valor añadido.En ese escenario se sitúan las cubiertas de naves industriales, centros logísticos y grandes edificios, que durante décadas han sido consideradas un mero elemento constructivo y hoy se revelan como un recurso estratégico con potencial económico latente.En ese sentido, Gestión de Recursos a Empresas plantea un modelo de colaboración basado en el Derecho de Superficie, una figura jurídica ampliamente utilizada en proyectos energéticos y urbanos, que permite a la empresa arrendar la cubierta del inmueble durante un periodo prolongado —habitualmente, suele ser de veinticinco años— para la instalación y explotación de una planta fotovoltaica.Con este modelo que ahora promueve Gestión de Recursos a Empresas, el propietario mantiene la titularidad del edificio, mientras la compañía asume la inversión tecnológica, la tramitación administrativa, la legalización de la instalación y su gestión integral.Este planteamiento responde a una demanda creciente en el tejido empresarial local y comarcal, donde muchas naves industriales cuentan con cubiertas amplias, bien orientadas y sin uso productivo. En municipios con una destacada tradición industrial y agroalimentaria, estas superficies representan una oportunidad para diversificar ingresos y mejorar la eficiencia económica de los inmuebles sin alterar su actividad principal.Uno de los elementos centrales de la propuesta es el canon anual garantizado que recibe el propietario por el arrendamiento de su cubierta. Se trata de un ingreso fijo y recurrente, independiente de las fluctuaciones del mercado eléctrico, que comienza a percibirse desde el inicio de la operación de la planta. De este modo, la cubierta deja de ser un coste asociado al mantenimiento para convertirse en una fuente estable de rentas, especialmente atractiva en un contexto de incertidumbre económica.Por otro lado, la inversión necesaria para desplegar la infraestructura fotovoltaica corre íntegramente a cargo de la empresa promotora. Ingeniería, suministro de paneles, obra civil, conexión a red y costes de operación y mantenimiento forman parte de un modelo en el que el propietario no asume desembolso alguno ni riesgos financieros. Esta característica resulta especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, que a menudo carecen de capacidad para afrontar inversiones energéticas de gran envergadura.De igual modo, la instalación de una planta solar en la cubierta contribuye a la revalorización del inmueble. La mejora de la calificación energética del edificio y el mantenimiento continuo de la cubierta durante la vigencia del contrato suponen un valor añadido que puede resultar determinante en futuras operaciones de venta o alquiler.A ello se suma la posibilidad, en determinados casos, de acceder a parte de la energía generada para autoconsumo, lo que permitiría reducir la dependencia de la red eléctrica convencional y la huella de carbono de la actividad desarrollada en la nave.Este tipo de iniciativas se inscribe, además, en una tendencia más amplia de transición energética que está transformando el paisaje industrial en toda España. Según datos del sector, la generación distribuida mediante instalaciones fotovoltaicas en cubiertas industriales se ha consolidado como una de las fórmulas más eficientes para aumentar la producción de energía renovable sin ocupar suelo adicional. En este contexto, modelos como el que impulsa Gestión de Recursos a Empresas facilitan la participación de propietarios privados en ese proceso, sin obligarlos a convertirse en gestores energéticos.La compañía establece, no obstante, una serie de criterios técnicos y urbanísticos para garantizar la viabilidad de los proyectos. Entre ellos, destaca la necesidad de contar con cubiertas de más de trescientos metros cuadrados libres de obstáculos, situadas en poblaciones de más de dos mil quinientos habitantes y con estructuras capaces de soportar las cargas de la instalación, aspectos que son evaluados mediante estudios previos gratuitos. Este análisis inicial permite determinar el potencial económico de cada cubierta y ofrecer al propietario una valoración realista y ajustada.Y es que, más allá de la rentabilidad directa, este modelo aporta una dimensión estratégica a los activos inmobiliarios industriales. En un momento en el que la sostenibilidad y la eficiencia energética se han convertido en factores clave de competitividad, disponer de un edificio vinculado a la producción de energía limpia puede reforzar la imagen corporativa de las empresas y su alineación con los objetivos medioambientales actuales.En definitiva, la propuesta de Gestión de Recursos a Empresas plantea una nueva forma de entender las cubiertas industriales, no como un espacio pasivo, sino como un recurso capaz de generar ingresos, mejorar el valor del inmueble y contribuir a la transición energética.