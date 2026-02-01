'Montilla, en persona': un álbum de gratitud colectiva

¿Cómo participar?

Un retrato de la persona protagonista.



Su nombre y dos apellidos.



Una breve reseña sobre su trayectoria vital o profesional.



El nombre y dos apellidos del autor o autora de la fotografía.

invita a sus lectores a participar en, una sección que rinde homenaje, tanto en Facebook como en, a la trayectoria vital y profesional de personas que han hecho y hacen grande esta ciudad.Encreemos que la historia de una ciudad no solo se escribe con grandes eventos sino, fundamentalmente, con la vida, el esfuerzo y el talento colectivo de quienes caminan por sus calles. Con esa filosofía nació hace unos meses, una sección concebida específicamente para nuestras redes sociales con la que deseamos rendir un pequeño y sincero tributo a hombres y mujeres —nacidos o residentes en nuestra localidad— que han contribuido a hacer de Montilla un lugar mejor."Para nosotros, este espacio no es solo una sección periodística: es un homenaje público. Por ello, valoramos profundamente que nuestros lectores se involucren y nos ayuden a cuidar cada detalle", explica el editor del periódico, Juan Pablo Bellido, quien reconoce que la acogida de esta sección está siendo extraordinaria.Muchas de las fotografías que ya han sido publicadas, o que forman parte de las próximas entregas, han sido facilitadas por los propios familiares o amigos de las personas homenajeadas, quienes ven en esta galería una oportunidad preciosa para honrar y recordar a sus seres queridos, poniendo así rostro y valor a la historia de Montilla a través de sus gentes.Sin embargo, enla sensibilidad de las familias está por encima de cualquier marco legal. "Nuestra mayor ilusión es que esta sección sea un lugar de encuentro y gratitud, pero si alguna familia prefiere que una imagen no forme parte de esta galería, solo tiene que comunicárnoslo y será retirada de inmediato. Si sintiéramos que esta iniciativa genera malestar, la suspenderíamos sin dudarlo", resalta el responsable del periódico.Si alguna persona, entidad o colectivo quiere contribuir a seguir construyendo este álbum familiar de la ciudad, puede proponer a un familiar o persona conocida para que aparezca en. Para ello, solo tiene que enviarnos (por correo electrónico, a; o por WhatsApp, al número):En definitiva,no es solo un modesto proyecto de, sino un patrimonio gráfico para todos los montillanos, que nace de la convicción de que cada vida merece ser celebrada y de que el mejor legado de un pueblo es el recuerdo agradecido de sus vecinos."Nuestra única meta es que, al ver estas fotografías, cada familia sienta el orgullo de ver reconocida la huella de los suyos y que, como municipio, aprendamos a mirarnos con la admiración y el respeto que nuestra historia compartida merece. Porque Montilla, antes que nada, es su gente", concluye Juan Pablo Bellido-