Montilla, protagonista en la etapa final de la Vuelta Ciclista a Andalucía

La 72.ª edición de la Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía volverá a situar a Montilla en el mapa del ciclismo internacional al anunciar su paso por la localidad en la última etapa de una prueba que recorrerá más de 810 kilómetros por cinco provincias andaluzas entre los días 18 y 22 de febrero, en un trazado diseñado para la emoción, la estrategia y el disfrute del aficionado a pie de carretera.La ronda andaluza, que alcanza los 101 años de historia y mantiene intacto su prestigio como una de las grandes citas del inicio de la temporada ciclista, afronta su 72.ª edición con un recorrido pensado para clasicómanos, corredores expertos en emboscadas y finales en cuesta.Sin grandes altitudes, pero con terreno suficiente para la batalla diaria, la carrera volverá a unir la costa y el interior de Andalucía, ofreciendo una postal cambiante de paisajes, pueblos y carreteras que forman parte de la memoria colectiva del ciclismo.En ese contexto, Montilla se prepara para volver a sentir muy de cerca el pulso del pelotón en la quinta y última etapa, prevista para el domingo 22 de febrero, cuando la carrera discurra por el corazón de la Campiña Sur cordobesa antes de afrontar el decisivo desenlace en Lucena.En esta jornada final, con salida en La Roda de Andalucía y llegada en pleno centro de Lucena, el paso por Montilla incluirá una meta volante que, como ya se ha demostrado en ediciones anteriores, puede convertirse en un punto clave tanto para la animación de la carrera como para la implicación de la afición local.No será, además, una presencia anecdótica. El recuerdo aún reciente del, durante la edición del centenario, permanece muy vivo entre los aficionados. Entonces, la localidad se transformó en un hervidero de público para acoger la primera Meta Volante de la cuarta etapa, con el pelotón atravesando avenidas emblemáticas de la localidad, en un ambiente festivo que confirmó la estrecha relación entre Montilla y esta histórica prueba ciclista.La edición de 2026 arrancará el miércoles 18 de febrero en la localidad malagueña de Benahavís, desde donde partirá una etapa de algo más de 163 kilómetros con marcado protagonismo de la provincia de Málaga. El recorrido incluirá dos puertos de montaña, el Puerto del Madroño, de Primera Categoría, y el Puerto del Viento, de Tercera, antes de atravesar la Sierra de las Nieves y localidades como El Burgo, Yunquera, Alozaina, Guaro o Monda. Tras adentrarse en el Valle del Guadalhorce por Cártama y Estación de Cártama, la jornada concluirá en Pizarra, con una llegada propicia para un sprint reducido si la fuga del día no prospera.La segunda etapa, el jueves 19 de febrero, llevará al pelotón desde Torrox hasta Otura, en un recorrido de más de 138 kilómetros que atravesará la Axarquía y el poniente granadino. El Puerto de la Cabra, de Primera Categoría, se alzará como la principal dificultad, aunque lejano a la meta, mientras que el paso por Nerja, La Herradura, Almuñécar, Jayena o La Malahá, donde se ascenderá al puerto homónimo de Tercera Categoría, aportará dureza y variedad a una jornada con final en un municipio con larga tradición ciclista.El viernes 20 de febrero, la carrera partirá desde la capital de Jaén para afrontar la etapa más larga de la edición, con más de 180 kilómetros hasta Lopera. Dos puertos de Tercera Categoría, el Alto de Santa Ana y el Puerto de Peñallana, marcarán un recorrido exigente que atravesará localidades como Andújar, Marmolejo o Porcuna, antes de un final explosivo, ideal para corredores con buena punta de velocidad en llegadas en cuesta y con un desenlace inédito en tierras jienenses.La penúltima jornada, el sábado 21 de febrero, trasladará la atención a la provincia de Córdoba con una etapa de 166 kilómetros entre Montoro y Pozoblanco, en pleno Valle de los Pedroches. El Alto de Españares, de Segunda Categoría, será la principal dificultad montañosa de un día que volverá a contar con el Kilómetro de Oro, una fórmula que permite bonificar segundos para la clasificación general y que ya ofreció resultados atractivos en la edición anterior. La carrera pasará por Venta del Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Dos Torres, El Guijo, Pedroche y Añora, antes de alcanzar Pozoblanco, localidad que fue meta el año pasado.Todo quedará, sin embargo, pendiente de la jornada final del domingo, cuando la Ruta del Sol afrontará algo más de 167 kilómetros entre La Roda de Andalucía y Lucena. Será en este escenario donde Montilla volverá a cobrar protagonismo, no solo como punto de paso, sino como uno de los lugares donde la carrera ofrecerá un aliciente deportivo con la disputa de una meta volante.Tras atravesar municipios sevillanos como Pedrera, Gilena, Estepa y Herrera, y localidades cordobesas como Puente Genil, Montalbán, La Rambla o Fernán Núñez, el pelotón entrará en Montilla antes de dirigirse hacia Aguilar de la Frontera y Monturque, camino de Lucena.La resolución de la Vuelta a Andalucía de 2026 se prevé intensa y abierta, con dos ascensiones consecutivas al Alto de la Primera Cruz, de Segunda Categoría, muy cerca de la meta lucentina, como jueces finales de la clasificación general.No en vano, Lucena acogerá por quinta vez una llegada de etapa de la ronda andaluza, algo que no ocurría desde 2015, cuando se impuso Juanjo Lobato, sumándose a una lista de vencedores en la localidad en la que figuran nombres como Alejandro Valverde, Javier Pascual Llorente o Marcelino García.Con nueve puertos de montaña, más de 810 kilómetros de recorrido y cinco provincias implicadas, la Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía volverá a ser en febrero de 2026 un escaparate de primer nivel para el ciclismo internacional y una oportunidad inmejorable para que municipios como Montilla refuercen su vínculo con este deporte.El clima, el trazado y la calidad organizativa consolidan una prueba que, año tras año, sigue escribiendo capítulos memorables y alimentando la expectación de miles de aficionados que ya esperan, cuneta en mano, el regreso del pelotón a las carreteras andaluzas.