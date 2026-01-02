Montilla se prepara para la llegada de los Reyes Magos

Montilla se dispone desde hoy a despedir la Navidad y a dar la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en un último fin de semana cargado de actividades pensadas, sobre todo, para niños y familias que viven estos días con una especial ilusión.La programación que ha diseñado el Área de Festejos del Ayuntamiento de Montilla reúne tradición, calle y participación colectiva, tres ingredientes que vuelven a situar a Montilla como un escenario abierto en el que la Navidad se comparte.El alcalde de la localidad, Rafael Llamas, señaló que “este fin de semana representa la esencia de la Navidad en Montilla, una ciudad que vive en la calle, que cuida sus tradiciones y que trabaja para que los niños y niñas sean los grandes protagonistas de estos días tan especiales”.La agenda arranca esta misma tarde con un pasacalles musical que llenará de sonido el centro urbano. A partir de las 19.30 de la tarde, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Aguilar de la Frontera y la Agrupación Musical La Unión de Montilla partirán desde el Llano de Palacio, acompañadas por el Cartero Real y sus pajes. Será un recorrido pensado para acercar la ilusión a cada rincón, con la música como hilo conductor y la emoción de quienes aún apuran los últimos días para hacer llegar sus deseos.Además, tanto este viernes como mañana sábado se podrá visitar San Juan de Dios, que acogerá el Salón de los Reyes Magos. Este enclave, preparado para recibir a familias y menores, servirá de antesala a la tradicional recogida de cartas, que este año cambia de horario al celebrarse en domingo. En concreto, la entrega de misivas tendrá lugar el domingo 4 de enero, a partir de las 11.00 de la mañana, en el Salón Municipal San Juan de Dios, anexo al Ayuntamiento de Montilla.El momento culminante de esta programación llegará el lunes 5 de enero con la Cabalgata de Reyes Magos, una cita que vuelve a situarse como uno de los grandes acontecimientos del calendario local. La comitiva real partirá a las 17.30 horas desde la Plaza Puerta de Montilla y recorrerá las calles más céntricas de la localidad hasta finalizar en la Plaza de la Rosa. Allí, Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán su mensaje a la ciudadanía y compartirán algunas sorpresas.La Cabalgata repartirá cerca de 2.000 kilos de caramelos, 700 chocolatinas, 8.800 bolsas de snacks, 1.200 pelotas, 1.800 peluches y más de 20.000 unidades de gominolas y chucherías. A ello se suman los detalles que se entregarán durante las visitas que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente realizarán a los hospitales, residencias y conventos de la ciudad, un gesto que refuerza el carácter cercano y solidario de estas fechas."Desde el Consistorio se ha reforzado el reparto de regalos y sorpresas dentro de una programación que pone en valor la implicación de asociaciones y colectivos locales", apuntó Rafael Llamas, quien recordó que, más allá de los actos previstos, la despedida de la Navidad en Montilla "vuelve a apoyarse en el trabajo compartido y en esa capacidad de convertir las calles en un espacio común" donde la ilusión, especialmente la de los más pequeños, ocupa el centro de la escena.