Montilla se sitúa entre los municipios con mayor inversión social de España

Montilla consolida su posición como uno de los municipios más comprometidos con las políticas sociales de España al situarse en el noveno puesto de los 27 ayuntamientos españoles que alcanzan la denominada "Excelencia Social", según el último estudio presentado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.El informe revela que el Ayuntamiento de Montilla invierte 276 euros por habitante y año en servicios sociales, una cifra que supera ampliamente el umbral de los 200 euros fijado como criterio mínimo para obtener esta calificación. Un dato que no solo habla de presupuesto, sino también de una apuesta sostenida en el tiempo por atender a quienes más lo necesitan.Montilla aparece así en un listado muy reducido. En palabras del presidente de la asociación, José Manuel Ramírez Navarro, “de los 404 ayuntamientos españoles mayores de 20.000 habitantes 27 alcanzan la excelencia por su inversión en Servicios Sociales con más de 200 euros por habitante y año, y 45 son pobres en dicha materia, con menos de 63,89 euros”.En el plano autonómico, Andalucía vuelve a destacar como la comunidad que más municipios aporta a este ranking, con un total de 18 ayuntamientos. Los autores del informe explican que este liderazgo se debe, en buena medida, al peso económico del Servicio de Ayuda a Domicilio que se presta en cooperación con los ayuntamientos. Dentro de ese grupo andaluz, la provincia de Córdoba sitúa a cuatro de sus municipios en la élite del gasto social: Montilla, Puente Genil, Lucena y Palma del Río, esta última incorporándose por primera vez al listado.Junto a Montilla, Puente Genil alcanza una inversión de 255,9 euros por habitante, Palma del Río 254 euros y Lucena 213 euros. Los dos primeros, además, repiten posición en el ranking, un detalle que el estudio valora especialmente, ya que la excelencia no se mide solo por la cuantía invertida, sino también por la constancia en el esfuerzo presupuestario.El documento subraya que el perfil medio de estos ayuntamientos de excelencia se corresponde con ciudades medias, de alrededor de 40.000 habitantes, un rasgo que encaja plenamente con la realidad montillana. Frente a este modelo, todas las capitales andaluzas quedan por debajo de los 200 euros de inversión por habitante en servicios sociales.En el caso de Córdoba capital, el informe fija el gasto en 163 euros por habitante y año, situándola en el puesto número 11 del ranking nacional de capitales, por detrás de Cádiz, Granada y Huelva, y por delante de Sevilla, Jaén, Málaga y Almería. A nivel estatal, solo Barcelona y Bilbao alcanzan la excelencia entre las capitales, mientras que, como recuerda Ramírez Navarro, “dos capitales obtienen la excelencia en inversión de Servicios Sociales: Barcelona y Bilbao. Y Badajoz y Toledo oficialmente son pobres en Servicios Sociales”.El estudio, elaborado por undécimo año consecutivo, se basa en los presupuestos liquidados de 2024 publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y aplica criterios como la suficiencia económica, el incremento del gasto respecto al año anterior, el esfuerzo inversor —con al menos un 10 por ciento del presupuesto municipal destinado a servicios sociales— y la transparencia financiera.En ese sentido, el presidente de la asociación detalla que “solamente 27 ayuntamientos cumplen los criterios de excelencia social, apenas el 6,6 por ciento de los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de todo el país”. Una cifra que, lejos de diluir el mérito, refuerza el valor del lugar que ocupa Montilla en este mapa nacional de la inversión social.