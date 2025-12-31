Manhattan School oferta las últimas plazas para sus cursos APTIS y Cambridge de inglés para adultos

, la innovadora academia de idiomas situada en el número 21 de la Avenida de Andalucía de Montilla, frente a la oficina del BBVA, pondrá en marcha en las próximas semanas sus nuevos cursos de preparación del examen APTIS y los cursos oficiales de Cambridge para personas adultas, dos acciones formativas que ofrecen una oportunidad muy concreta para quienes necesitan certificar oficialmente su nivel de inglés con fines académicos o profesionales, en un contexto laboral cada vez más exigente y competitivo.El curso de preparación del examen APTIS, que ofrece en estos días sus últimas plazas de matrícula, nace con un objetivo claro: proporcionar al alumnado adulto una preparación específica, rigurosa y práctica para superar con garantías una de las certificaciones de inglés más demandadas en la actualidad.Y es que APTIS, diseñado por el British Council, se ha consolidado como un sistema de evaluación moderno y eficaz, pensado tanto para particulares como para empresas e instituciones que requieren una medición precisa de la competencia lingüística en lengua inglesa.Una de las singularidades del examen APTIS es su formato completamente informatizado. Todas las destrezas, incluida la prueba de expresión oral, se realizan con un ordenador y bajo la supervisión directa del British Council, lo que garantiza la fiabilidad y el reconocimiento oficial de los resultados.De este modo, cada candidato obtiene puntuaciones numéricas, de 0 a 50, tanto en gramática y vocabulario como en cada una de las competencias lingüísticas evaluadas, a las que se suma la correspondencia con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desde A1 hasta C1, además de una calificación global.Esta estructura convierte a APTIS en una herramienta especialmente útil para quienes necesitan acreditar su nivel de inglés de forma clara y detallada, ya sea para procesos selectivos, bolsas de empleo, oposiciones o progresión académica. De ahí que la certificación esté reconocida oficialmente por numerosas instituciones públicas y privadas, lo que refuerza su valor práctico más allá del aula.En ese escenario, Manhattan School plantea un curso específicamente orientado a personas adultas, organizado en grupos muy reducidos y estructurados por nivel, lo que permite una atención más personalizada y un seguimiento cercano del progreso de cada alumno o alumna. El centro montillano apuesta por un profesorado nativo en lengua inglesa y bilingüe, una combinación que favorece tanto la corrección lingüística como la comprensión de las dificultades habituales del alumnado hispanohablante.La metodología aplicada se apoya en clases dinámicas, participativas y con un marcado enfoque práctico. Lejos de limitarse a la teoría, la preparación gira en torno al uso real del idioma y al conocimiento profundo del formato del examen. Las sesiones incorporan prácticas específicas de APTIS, simulacros y ejercicios diseñados para familiarizar al alumnado con el tipo de pruebas que encontrará el día del examen, reduciendo la incertidumbre y reforzando la confianza.Este planteamiento pedagógico se traduce en un alto nivel de aprobados, resultado de una preparación que combina exigencia, acompañamiento y realismo. Aprender a gestionar el tiempo, entender qué se espera en cada destreza o saber cómo responder de manera eficaz forma parte del trabajo diario en el aula.El curso se desarrolla en las instalaciones de Manhattan School, un centro especializado en formación en idiomas para adultos que cuenta con aulas equipadas y pizarras digitales de última tecnología. Estos recursos no solo mejoran la experiencia de aprendizaje, sino que facilitan un entorno más cercano al formato digital del propio examen, un detalle que marca la diferencia en la preparación.Ubicada en el número 21 de la Avenida de Andalucía de Montilla, frente a la oficina del BBVA, Manhattan School se ha consolidado en los últimos años como una de las academias de inglés de referencia en la provincia de Córdoba. Así lo avala una trayectoria de casi tres lustros en Montilla y Aguilar de la Frontera, durante los cuales ha formado a centenares de alumnos y alumnas de todas las edades, con resultados destacados y sostenidos en el tiempo.Su oferta formativa que abarca desde alumnado a partir de tres años hasta grupos específicos para personas adultas. A ello se suma ahora este nuevo curso de APTIS, concebido como una respuesta directa a las necesidades reales del mercado educativo y laboral y se complementa con los cursos oficiales de Cambridge.Con iluminación natural en sus aulas, recursos educativos de primer nivel y pantallas interactivasde alta gama, el centro refuerza una metodología innovadora implantada por profesionales del ámbito de la educación reglada. Un equipo docente altamente especializado que adapta su enseñanza a cada etapa formativa y que, en el caso de los adultos, comprende la importancia de un aprendizaje funcional, orientado a objetivos concretos y medibles.La preparación para APTIS se integra así en un modelo educativo más amplio, que no solo busca la superación de un examen, sino también el desarrollo de habilidades prácticas que permitan al alumnado ganar fluidez, seguridad y soltura en el uso del inglés en contextos reales.Para obtener más información de Manhattan School, sobre sus actividades, sus grupos o sus horarios, puede visitarse la web, suo su. También puede llamarse al teléfono 620 402 292 y preguntar cualquier duda sin ningún tipo de compromiso.Con las últimas plazas ya disponibles y el inicio del curso previsto para comienzos de 2026, Manhattan School vuelve a situarse como una opción sólida y especializada para quienes entienden que certificar su nivel de inglés no es solo un trámite, sino una inversión directa en su futuro académico y profesional.