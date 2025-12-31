Los Amigos de la Venencia proponen un brindis por la Navidad con vinos de La Unión



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Asociación Amigos de la Venencia y lareafirmaron ayer su implicación con la cultura del vino y con las tradiciones que definen la identidad de Montilla, en un emotivo encuentro dedicado a la venencia, un arte ancestral que sigue latiendo en la memoria colectiva de la ciudad y que busca asegurar su continuidad en el futuro.La cita, impulsada por la reconocida venenciadora montillana Aurora Luque Córdoba, volvió a convertir el centro neurálgico la Plaza del Ayuntamiento en un espacio de convivencia intergeneracional marcado por el simbolismo, la emoción y el orgullo por las raíces compartidas.El encuentro, que contó con la participación de concejales de todos los grupos de la Corporación municipal, puso el acento en la necesidad de transmitir este saber tradicional de generación en generación. Y es que la venencia, nacida como una herramienta para comprobar el estado de los vinos en las botas, ha trascendido su función original para convertirse en un gesto cargado de significado, estrechamente ligado a la historia vitivinícola de Montilla y a su forma de entender la vida en torno al vino.En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Montilla se subrayó el valor de conservar y difundir esta tradición como parte inseparable del patrimonio cultural del municipio. Porque la venencia no solo remite a un oficio antiguo, sino que evoca una manera de relacionarse, de compartir y de celebrar en comunidad, una herencia que habla de esfuerzo, de campo, del trabajo en las bodegas y lagares y de vínculos humanos forjados alrededor de la vid y el vino.La segunda edición delvolvió a reunir a vecinos y visitantes en la Plaza del Ayuntamiento desde las 13.00 de la tarde. Una treintena de niños y niñas de la Asociación Amigos de la Venencia asumieron un papel protagonista, venenciando vino de tinaja de la Cooperativa Agrícola La Unión a todas las personas que se acercaron hasta la plaza. Un gesto sencillo en apariencia, pero profundamente elocuente, que conectó pasado y presente y que permitió a los más pequeños experimentar, de primera mano, un arte que durante siglos formó parte del día a día de Montilla.El acto se prolongó hasta alrededor de las 14.00 de la tarde y culminó con un brindis conjunto para felicitar la Navidad, en un ambiente distendido y cercano, acompañado de unas sabrosas patatas fritas, villancicos y de una atmósfera festiva pensada para compartir sin prisas. Fue, como pretendían los organizadores, una mañana para conversar, reencontrarse y dejar que la tradición hablase por sí sola, sin artificios.De igual modo, la participación de la Cooperativa Agrícola La Unión volvió a ser determinante. Al igual que en la primera edición, celebrada durante la pasada Navidad, la cooperativa ofreció de manera gratuita la degustación de su vino de tinaja, un detalle que contribuyó decisivamente al éxito del evento.Elforma parte del conjunto de actividades que la Asociación Amigos de la Venencia viene desarrollando desde su creación en 2023, todas ellas dirigidas a la sociedad montillana y con una acogida muy positiva. Son iniciativas que no solo buscan dinamizar la vida cultural y social del municipio, sino también poner en valor tradiciones ligadas al vino que han marcado durante siglos la historia económica y emocional de Montilla.Y es que el nombre de la ciudad está indisolublemente unido al de sus vinos. Durante generaciones, la vendimia y los trabajos asociados a la molturación supusieron un sustento fundamental para muchas familias humildes, que encontraban en esos jornales un apoyo clave para afrontar gastos cotidianos y momentos decisivos del año. Hoy, aunque la realidad del sector ha cambiado y la recolección se concentra en menos tiempo, algunos oficios han logrado sobrevivir y, en los últimos años, incluso despertar el interés de consumidores exigentes de Centroeuropa.En este contexto, cobra especial relevancia el papel de la Cooperativa Agrícola La Unión, entidad de referencia dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y también de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena.Fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos, la cooperativa ha experimentado un crecimiento constante que la ha llevado a protagonizar la mayor vendimia de Andalucía, con una producción media anual de unos diez millones de litros de vino blanco, un millón de litros de vino tinto y alrededor de tres millones de kilos de aceite de oliva.Ese desarrollo se refleja igualmente en sus infraestructuras y en su arraigo social. Con más de 1.800 socios en la actualidad, La Unión volvió a demostrar ayer, a través de su implicación en este, su compromiso con Montilla y con la difusión de una cultura del vino que no solo se degusta, sino que se comparte, se enseña y se celebra en comunidad. Un compromiso colectivo para que el arte de la venencia siga vivo y encuentre, en las nuevas generaciones, manos dispuestas a sostenerlo.