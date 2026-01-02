Eva Millán y Francisco Cabello protagonizan una campaña navideña de la Diputación



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

Eva Millán y Francisco Cabello protagonizan la campaña, una iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba que invita a la ciudadanía a compartir cocina, memoria y tradición durante las fiestas, a través de un reto gastronómico que conecta generaciones y reivindica los sabores de la provincia.La propuesta nace de la mano de Jose Roldán, maestro panadero al frente de la panadería El Brillante y reconocido como Panadero Mundial de 2025, quien lanza un mensaje tan sencillo como poderoso: preparar una receta junto a una persona mayor del entorno cercano. No se trata solo de cocinar, sino de escuchar, de recuperar gestos aprendidos a fuego lento y de rendir un pequeño homenaje a quienes han transmitido, sin manuales ni prisas, el recetario emocional de cada familia.En ese espíritu se enmarca la participación de Eva Micaela Millán,y figura muy querida en Montilla por su implicación en proyectos gastronómicos y sociales. La chef aparece en la campaña junto a Francisco Cabello, árbitro internacional de canto malinois y uno de los grandes referentes de la Agrupación Ornitológica de Montilla. La imagen de ambos resume bien el sentido de la iniciativa: talento, experiencia y complicidad alrededor de una mesa, con la cocina como lenguaje común.A este reto se han sumado también otros nombres destacados de la gastronomía cordobesa, como Carlos Fernández, chef del Kàran Bistró, y Álvaro Montes, chef de La Jamoteca de Morales. Todos ellos aportan su mirada personal a una campaña que pone el foco en ese festín de olores y sabores que, cada Navidad, transforma las cocinas y los comedores de la provincia en espacios de encuentro y celebración.La Diputación de Córdoba anima a la ciudadanía a participar activamente compartiendo el vídeo de su propuesta culinaria en redes sociales, utilizando el hashtagy mencionando a, con el objetivo de dar visibilidad a estas historias domésticas que, juntas, conforman un relato colectivo. Además, toda la información de la campaña puede consultarse en laY es quemira al pasado sin nostalgia y al presente con orgullo, recuperando recetas que guardan historias familiares y platos en los que se aprecia la importancia del aceite de oliva virgen extra, de los vinos y vinagres de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles o de los productos de Los Pedroches. Ingredientes que no solo alimentan, sino que hablan de territorio, de cultura y de identidad compartida.La campaña también invita a recorrer la provincia durante estas fechas para descubrir propuestas singulares que convierten cada pueblo en un pequeño escenario navideño. Desde belenes vivientes hasta pueblos decorados con materiales reciclados, pasando por zambombás, luces espectaculares, el popular pueblo de los gnomos o incluso un belén gigante de chocolate, la iniciativa propone vivir la Navidad como una experiencia sensorial completa.En este contexto, la figura de Eva Micaela Millán adquiere un protagonismo especial. Nacida en 1980 en Arinaga, en la costa sureste de Las Palmas de Gran Canaria, siempre se ha considerado montillana, al igual que su padre y sus dos hermanas. Licenciada en Biología y con un máster en Calidad y Seguridad Alimentaria, amplió su formación con un máster en Nutrición en la Universidad de Córdoba, con la idea de crear su propia empresa de nutriciónSu relación con la cocina viene de lejos, de aquellas primeras tartas y rosquillas elaboradas junto a su abuela y de los peroles juveniles en los que ya se atrevía con fumets y caldos de pescado. Animada por su hermana, decidió presentarse al casting de la primera edición de, donde hizo un uso frecuente de los vinos de la zona Montilla-Moriles, integrándolos con naturalidad en sus elaboraciones.Seguidora de referentes como Pedro Subijana, Martín Berasategui, Dani García o Susi Díaz, aprovechó su paso por el programa para poner en valor la cocina cordobesa, llegando a preparar un ajoblanco montalbeño o una sopa de gazpachuelo. Incluso fuera de cámaras, durante la convivencia con sus compañeros, eran habituales los flamenquines y el salmorejo como carta de presentación de su tierra.Su trayectoria profesional es tan amplia como diversa. Tras su paso por, publicó el libro Ly se trasladó a México, donde trabajó como jefa de cocina en el Camaleón Mayakoba Golf Club, un exclusivo complejo hotelero de Playa del Carmen.En 2021, el Ayuntamiento de Montilla la designó embajadora del, y en los últimos años ha impartido talleres yen el marco de iniciativas como, tanto para público infantil como adulto.Su compromiso con el producto de cercanía la ha llevado a participar como jurado en certámenes gastronómicos nacionales, como el, y a reivindicar siempre la riqueza de la cocina cordobesa, con guiños al salmorejo, al ajoblanco montalbeño o a los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La participación de Eva Millán y Francisco Cabello en esta campaña refuerza, en definitiva, el mensaje que la Diputación de Córdoba quiere lanzar en estas fechas: que la Navidad también se cocina, se comparte y se transmite, y que en cada receta preparada en compañía hay un pedazo de memoria que merece ser celebrado.