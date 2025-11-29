Dany Ruz y Juan Carlos Rubio conquistan el Premio Cinema Córdoba con 'All You Need is Love'

La IV Semana del Cine de Córdoba (CINEMA25) concedió anoche el Premio Cinema Córdoba a, dirigido por el montillano Dany Ruz y escrito por Juan Carlos Rubio, "por llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles".La gala de clausura, celebrada en el Teatro Góngora de la capital y conducida por la periodista Marta Jiménez, volvió a reunir a numerosas figuras del cine andaluz y español en una cita marcada por los reconocimientos y la reivindicación del talento que se abre paso desde Córdoba.En ese escenario,recibió el Premio Cinema Córdoba, dotado con 1.000 euros. El jurado subrayó “la capacidad de la obra para llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles”, una valoración que encaja plenamente con laen las últimas semanas en festivales de todo el país.Y es que la cinta, rodada íntegramente en Montilla y ambientada en la España de los años sesenta, suma con el de anoche treinta y tres galardones, entre los que destacan los obtenidos recientemente en Almassora, Santaella, Guadalcanal, Arnedo o Alcalá de Henares. Cada reconocimiento ha ido reforzando la posición del film de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio como una de las propuestas más celebradas del cortometraje español contemporáneo.Por otro lado, la noche dejó también el triunfo de, la ópera prima de Rafael Cobos, que se alzó con el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción, dotado con 3.000 euros. De igual modo,, de Manu Trillo, conquistó el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de No Ficción, un premio que este año hacía su debut y que llega acompañado de una dotación de 2.000 euros.En el apartado de cortometrajes,, de Fernando Reinaldos, obtuvo el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje, con una dotación de 1.500 euros. El jurado destacó “su originalidad y delicadeza, abordando de manera tan exquisita la aparición de la identidad de género en edades tempranas”, un aspecto que despertó una especial sensibilidad entre los asistentes.El Premio del Público “Martín Cañuelo”, decidido por votación de los espectadores y la deliberación de un jurado integrado por representantes de Asociación Cinecercano, Asociación Mojo de Caña, Colectivo Azabache, Luciana Centeno y Plataforma Filmoteca se queda, recayó en, obra del equipo creativo Moriarti.La gala reservó además un espacio de reconocimiento a tres mujeres esenciales para el cine cordobés y nacional. Mercedes Tirado, técnica de Cultura en la Diputación de Córdoba, recibió el Premio Honorífico Divulgación Cinematográfica de Córdoba; la actriz María Morales fue nombrada Embajadora Cinematográfica de Córdoba; y el acto se vio atravesado por un homenaje especial a la cineasta cordobesa Josefina Molina, cuyo legado fue recordado a través de un vídeo proyectado en la sala, generando un silencio respetuoso y un aplauso largo, casi afectivo.La IV Semana del Cine de Córdoba, celebrada entre el 21 y el 28 de noviembre, ha ofrecido más de una veintena de proyecciones, además de mesas redondas,y otras actividades lideradas por profesionales del sector audiovisual.“Una edición que mantiene la línea de crecimiento de 2024: hemos encontrado nuestra identidad y el público nos está respaldando. Hemos alcanzado los 5.000 asistentes en total durante esta semana. La gran novedad ha sido la incorporación del Cervatillo a Mejor Largometraje de No Ficción”, afirmó el director de CINEMA25, Edgar Burgos.El proyecto está organizado por RECORD, la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba, y cuenta con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba como patrocinador principal. Junto a ella, colaboran la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, la Fundación Cajasur y empresas como Off Escac, UniEléctrica, SP Group y Hammam Al Ándalus.