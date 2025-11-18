'All You Need is Love' suma cinco nuevos premios y refuerza su liderazgo en el corto español

El cortometraje, dirigido por el montillano Dany Ruz y escrito por Juan Carlos Rubio, ha sumado en los últimos días cinco nuevos premios que refuerzan su trayectoria y consolidan su presencia como una de las obras más celebradas del panorama del cortometraje español.La cinta, que ya venía recorriendo un camino imparable desde hace meses, ha vuelto a conquistar a espectadores y jurados en distintos puntos del país. Durante este fin de semana, la producción se ha alzado con el Premio del Público en el VII Festival Internacional de Cortometrajes ALMA de Almassora, en la provincia de Castellón, un reconocimiento que, una vez más, evidencia la conexión emocional que el film logra establecer con quienes lo descubren por primera vez.De igual modo, el público del X Festival de Cortometrajes de Santaella también ha situado la obra de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio en lo más alto, al otorgarle su galardón principal. En ese mismo certamen, el jurado decidió distinguirlo con el premio a Mejor Cortometraje Provincial, subrayando así su fuerza narrativa y la sensibilidad con la que está construido.Además,ha recibido este fin de semana un impulso especialmente significativo en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, donde el Jurado Joven de la Sección Talento Andaluz premió la cinta como Mejor Cortometraje de Dirección Andaluza."Se trata de un reconocimiento de gran peso simbólico dentro del festival, concebido para visibilizar a los creadores del sur y respaldar obras que, como esta, destacan por su identidad, su mirada y su capacidad para aunar emoción, memoria y humor", explicó ael periodista montillano Manuel Bellido, que acudió al certamen invitado por la organización.De este modo, el Jurado Joven del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano justificó su decisión al valorar el cortometraje “por haber incluido dos grandes pilares en España, la comedia y la historia, algo que en Andalucía nos sobra”, una reflexión que resume el espíritu del trabajo del tándem formado por Dany Ruz y Juan Carlos Rubio: contar desde lo cercano, con una mezcla muy cuidada de ternura, ritmo y autenticidad.La lista de galardones parala completa el premio a Mejor Comedia obtenido en ALCINE, el Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid, que ha situado nuevamente al cortometraje en el mapa de las producciones que están sabiendo renovar este género desde una perspectiva más humana y menos encorsetada, con historias que respiran verdad y que se desarrollan con un sentido del humor donde también cabe la emoción.Estos nuevos reconocimientos se suman a un historial ya extenso que continúa creciendo sin freno. Hace apenas unas semanas,: en Arnedo, en La Rioja, se alzó con el Premio del Público; en Villafranca de los Barros, en Badajoz, acumuló tres distinciones —Premio del Público, Mejor Guion y Mejor Cortometraje—; y en Guadalcanal consiguió el premio a Mejor Corto Andaluz, Mejor Comedia y Mejor Interpretación. Con los de este fin de semana, el filme alcanza un total de treinta y dos galardones, una cifra que evidencia su potencia creativa y su capacidad para emocionar a públicos muy diversos.Rodado íntegramente en Montilla y ambientado en la España de los años sesenta,destaca por una sensibilidad que cala desde los primeros fotogramas. La historia, construida con mimo por Juan Carlos Rubio, apuesta por una mezcla de memoria y ternura que se siente cercana incluso para quienes no vivieron aquella época.El equipo técnico y artístico, formado mayoritariamente por profesionales andaluces —como Andrés Berlanga, María Garal, Marta Ruz, Noah Rodríguez, María Cariñanos, Francis Rosa y el propio Juan Carlos Rubio—, ha contribuido a dar forma a un relato que late desde lo humano, sin artificios innecesarios.Por otro lado, el apoyo institucional y privado ha permitido que la cinta trascienda fronteras. La participación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla,y Finca Buytrón ha sido clave para que el cortometraje haya llegado a festivales de todo el país e incluso a una selección internacional en Nueva Zelanda dentro de un certamen calificativo para los Premios Oscar. Este impulso, lejos de diluir su esencia local, ha ampliado el eco de una obra que nació en Montilla pero que habla un lenguaje universal.En ese sentido, la trayectoria dees también una historia de orgullo para la ciudad. Lo que comenzó como un proyecto profundamente montillano se ha convertido en un referente del cine social contemporáneo, en un ejemplo de cómo una historia íntima, contada con verdad, puede cruzar fronteras emocionales y geográficas. Cada nuevo reconocimiento no solo celebra la calidad de la obra, sino también el trabajo colectivo de un equipo que ha logrado conectar memoria, humor y emoción en un relato que sigue cosechando aplausos, gracias al talento de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio.