El cortometraje 'All You Need is Love' logra tres nuevos premios en festivales de cine

Apenas, el cortometraje, dirigido por el montillano Dany Ruz y escrito por Juan Carlos Rubio, ha cosechado este fin de semana tres nuevos galardones que lo consolidan como una de las producciones más destacadas del circuito nacional de cine social.El jurado, el público y la crítica especializada han vuelto a volcarse con esta historia ambientada en la España de los años sesenta, reconociendo su sensibilidad, su fuerza interpretativa y su capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia.En el Festival Internacional "Luna de Cortos", celebrado en Riego de la Vega (León),ha sido distinguido con el Premio al Mejor Guion. Una distinción que valoró especialmente la “originalidad, sensibilidad y precisión” con la que el texto retrata el universo femenino en una época cargada de silencios, mandatos sociales y luchas invisibles. Un premio que habla tanto del fondo como de la forma: de cómo contar una historia desde lo sutil y lo humano, y de cómo emocionar desde lo sencillo.Pero el éxito no se detuvo ahí. En tierras andaluzas, concretamente en el Galapán Film Festival, uno de los certámenes con mayor proyección del cortometraje social en Andalucía, el corto volvió a destacar. Esta vez, el foco se dirigió hacia las actrices Carmen Calle y Olivia Lara, que comparten protagonismo en la cinta.Ambas fueron reconocidas con el Premio a Mejores Actrices, en una decisión que el jurado justificó aludiendo a “la naturalidad, la química escénica y la solidez emocional” que imprimen a sus personajes. Un reconocimiento que evidencia no solo la calidad interpretativa de ambas artistas, sino también el trabajo coral que sostiene la historia desde lo actoral.El broche de oro llegó desde Cataluña, en el Frame Festival de Alforja (Tarragona), donde fue el público el que habló. El cortometraje fue premiado con el Premio del Público, un galardón que suele tener un sabor especial para cualquier producción, ya que confirma que la obra ha conseguido tocar algo íntimo y genuino en la gente. Y es que este festival, que combina la proyección internacional con una fuerte implicación local, se convierte en un termómetro sincero de lo que emociona más allá de los criterios técnicos.es, en esencia, una historia pequeña con alma grande. Producida por La Favorita e Imprevisible Films, cuenta con un respaldo institucional y social sólido: el apoyo de la Junta de Andalucía, el patrocinio de la Diputación de Córdoba y de, y la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y Finca Buytrón, donde se rodaron algunas de las escenas más significativas. Un proyecto que, más allá de los premios, ha conseguido movilizar el talento andaluz y visibilizarlo en grandes pantallas.En ese sentido, el equipo técnico y artístico está formado mayoritariamente por profesionales andaluces, muchos de ellos con raíces en Córdoba. Figuran nombres como Andrés Berlanga, María Garal, Marta Ruz, Noah Rodríguez, María Cariñanos, Francis Rosa y el propio Juan Carlos Rubio. Todos ellos aportan una mirada que, sin perder lo local, aspira a lo universal.El recorrido del cortometraje no ha hecho más que consolidarse desde su estreno. Cada nuevo laurel suma a una trayectoria ascendente que combina la calidez del público con la admiración de la crítica. Y si algo queda claro es queno solo habla de amor: también habla de memoria, de resistencia y de una forma íntima de hacer cine desde Montilla.