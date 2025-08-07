Una conductora provoca tres siniestros en la A-45 tras recorrer más de 30 kilómetros en sentido contrario

La Guardia Civil investiga a una mujer como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, tras circular durante más de treinta kilómetros en sentido contrario por la autovía Córdoba-Málaga (A-45), entre los términos municipales de Benamejí y Córdoba, utilizando los carriles habilitados para el tráfico en sentido Málaga.El grave incidente fue detectado gracias a las numerosas llamadas que se recibieron en el servicio de emergencias 112, en las que varios conductores alertaron de la presencia de un turismo que circulaba en dirección Córdoba, pero ocupando los carriles opuestos, destinados a quienes se dirigían hacia Málaga.Según relataron los testigos de estos hechos, el vehículo avanzaba con aparente normalidad, como si transitara por una vía de doble sentido, lo que generó un elevado riesgo de colisión, especialmente para aquellos conductores que circulaban correctamente por el carril izquierdo.Ante la amenaza evidente para la seguridad vial, muchos de los conductores se vieron obligados a realizar maniobras evasivas extremas para evitar un choque frontal. A pesar de sus esfuerzos, la situación derivó en tres siniestros viales que involucraron a un total de cinco vehículos, según confirmó el Instituto Armado.La rápida actuación de los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba fue determinante para minimizar las consecuencias de la conducción temeraria. Los efectivos coordinaron de inmediato un corte preventivo de los carriles afectados, lo que permitió detener el avance del vehículo y evitar nuevos accidentes. En esta intervención participaron también agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ya venían siguiendo al turismo desde la zona de Antequera.La conductora ha sido puesta bajo investigación como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 380 del Código Penal. Dicho precepto contempla penas de prisión de hasta dos años, además de la retirada del permiso de conducción de vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de hasta seis años.Las diligencias instruidas por la Benemérita ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Lucena, que será el encargado de dirimir las responsabilidades penales derivadas de este suceso, que estuvo a punto de convertirse en una tragedia de mayores proporciones.