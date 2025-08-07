Todo listo en Montilla para la XXXII Marcha de la Luna Llena



Montilla celebrará mañana una de sus citas más queridas del calendario estival: la trigésimo segunda edición de la Marcha de la Luna Llena, un evento que ha sabido convertirse con el paso del tiempo en una tradición veraniega marcada por el espíritu familiar y el compañerismo entre los participantes.La prueba, que cada año congrega a centenares de personas llegadas tanto del municipio como de localidades cercanas, volverá a teñir de luz y espíritu de convivencia las calles y caminos de la ciudad al ritmo de los pedales y bajo la luz de la luna.La salida tendrá lugar a las 22.00 de la noche desde el Pabellón Municipal de Deportes, aunque desde una hora antes comenzará la animación en el entorno para ir calentando motores. Y es que esta marcha, a medio camino entre el deporte y la convivencia vecinal, se ha convertido en un verdadero símbolo del verano montillano: una imagen que se repite año tras año, con bicicletas de todas las formas y tamaños, luces que parpadean en la oscuridad, risas infantiles, conversaciones entre amigos y el aroma inconfundible del campo en las noches cálidas de agosto.Organizada por el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla y por Bici-Sport Antonio Espejo, esta edición mantiene su formato habitual. El recorrido, de unos quince kilómetros, discurrirá por las principales arterias urbanas y caminos rurales hasta alcanzar la conocida Fuente de Descansavacas, punto habitual para el avituallamiento. Desde allí, los participantes emprenderán el regreso, completando una ruta de alrededor de dos horas de duración que, pese a su longitud, es prácticamente llana y muy accesible para todos los públicos.En ese sentido, la organización ha insistido en que el diseño del trazado está pensado para que cualquier persona, con independencia de su edad o condición física, pueda sumarse sin dificultades. No es raro ver a niños pedaleando junto a sus padres o incluso a abuelos disfrutando de la marcha, lo que convierte a este evento en una experiencia intergeneracional única.Detrás de esta iniciativa está Antonio Espejo, quien fuera ciclista profesional del mítico equipo Kelme y que ahora lidera, año tras año, esta marcha que lleva su sello personal. Su presencia al frente del pelotón, como impulsor y alma del proyecto, es ya una estampa habitual y muy esperada por los participantes.La seguridad, por supuesto, será una prioridad. Desde la organización se ha recomendado a todos los inscritos acudir con casco de protección, llevar luces en sus bicicletas y respetar la distancia entre participantes durante todo el recorrido. Además, desde el Ayuntamiento de Montilla se ha trabajado intensamente en los días previos para que los caminos por los que discurrirá la marcha estén en condiciones óptimas.Por otro lado, quienes aún no se hayan inscrito pueden hacerlo en el establecimiento Bici-Sport Antonio Espejo, ubicado al final de la Avenida de Andalucía, frente al Restaurante Las Camachas. Así, con todo preparado y la ilusión intacta, Montilla se dispone a vivir una nueva noche mágica sobre dos ruedas, bajo el influjo de la luna llena y con la complicidad de una comunidad que, pedalada a pedalada, sigue haciendo de esta cita veraniega un momento inolvidable.