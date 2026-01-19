Última hora del accidente de Adamuz: 81 altas, 41 ingresados y 40 fallecidos

Labor forense en Córdoba



FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha actualizado a última hora de la tarde el balance derivado del grave accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz, una tragedia que mantiene en vilo a la provincia de Córdoba y que, veinticuatro horas después del siniestro, continúa exigiendo un despliegue extraordinario de medios humanos y materiales.La cifra provisional de fallecidos asciende en estos momentos a cuarenta, mientras que 12 heridos permanecen en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A su vez, las altas hospitalarias se elevan ya a 81 personas, después de que otros tres pacientes que habían resultado afectados en el choque de los convoyes hayan abandonado los centros sanitarios en las últimas horas.Aun así, el impacto del accidente sigue siendo profundo. En estos momentos permanecen ingresadas 41 personas, de las cuales 37 son adultos y cuatro menores. El estado de varios heridos continúa siendo delicado: seis personas siguen en UCI, cinco de ellas en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y una más en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica.El resto de pacientes hospitalizados se reparte entre distintos centros sanitarios, con veinticinco heridos en planta, ocho en el Reina Sofía, dos en el Hospital Cruz Roja, seis en el, otros seis en el Hospital San Juan de Dios, dos en el Hospital de Alto Guadalquivir y una persona derivada al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde el Reina Sofía. En total, el número de personas atendidas desde que se produjo el accidente asciende ya a 122 pacientes, de los cuales 117 son adultos y cinco niños.Mientras tanto, sobre el terreno del siniestro, el trabajo no se detiene. En la última reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado, instalado junto al lugar del accidente, se ha informado de que en las próximas horas está prevista la retirada de los dos últimos vagones del tren de la compañía Iryo mediante el uso de una grúa de gran tonelaje.De forma paralela, se intentará apuntalar el penúltimo vagón para evitar un posible vuelco, una operación delicada que requiere precisión y tiempo. Una vez completada esta fase, se desbloqueará el acceso por las vías para permitir la entrada de una segunda grúa que facilite la retirada del tren Alvia implicado en la colisión. A estas labores se ha incorporado ya la maquinaria y el personal de la empresa Tragsa, que han comenzado los trabajos encomendados.En el plano de la atención social y psicológica, Cruz Roja Española ha informado del cierre del albergue habilitado junto al zoológico de Córdoba, al tiempo que se mantiene la asistencia a las víctimas en el centro de familiares puesto en marcha por la Junta de Andalucía en el Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros de Córdoba.Hasta este espacio se desplazó durante la mañana un autobús que trasladó a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz. En el centro permanecen activos efectivos de Cruz Roja, profesionales sanitarios del servicio de emergencias 061, personal de la Agencia de Emergencias de Andalucía y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Según ha detallado la presidenta de Cruz Roja, la montillana Cándida Ruiz, una veintena de familias ha recibido ya atención en este dispositivo.De igual modo, la Junta de Andalucía ha mantenido durante la tarde los puntos de atención a familiares en la estación de Huelva y en la estación María Zambrano de Málaga, este último operativo hasta las 18.30 horas. También sigue activo un punto de información en la estación de Atocha, en Madrid, donde se esperaba la llegada de un autobús con más personas que viajaban en el tren de Iryo. Todo ello se coordina desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en Adamuz, que continúa siendo el corazón operativo de la emergencia.Durante la jornada se han habilitado, además, líneas telefónicas específicas para facilitar información sobre las personas hospitalizadas. Los residentes fuera de Andalucía pueden llamar al número 953 001 149, mientras que el teléfono 061 ha estado disponible para quienes se encuentran dentro de la comunidad autónoma y necesitan este tipo de información. Tanto el servicio 061 como el teléfono 1-1-2 han sido reforzados de manera constante desde el inicio de la emergencia.La magnitud del suceso ha obligado a mantener activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, que fue elevado a fase de emergencia, situación operativa uno, a las 21.50 horas del domingo y que permanece activo.Minutos antes de las 19.50 horas de ese mismo día comenzaron a recibirse las primeras llamadas en el teléfono 1-1-2 alertando del descarrilamiento y vuelco de un tren, seguido de la colisión con otro convoy, con numerosas personas heridas y atrapadas. Desde ese instante, la Agencia de Emergencias de Andalucía puso en marcha una respuesta integral que, veinticuatro horas después, sigue desarrollándose sin descanso.El SAS desplegó desde el primer momento un amplio dispositivo sanitario compuesto por cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (dccu), seis unidades móviles de cuidados intensivos del 061, dos unidades de transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y otras dos del mismo tipo, además del equipo médico de Adamuz, que fue el primero en llegar al lugar del accidente.La respuesta se fue ampliando y ajustando conforme avanzaban las labores de rescate, valoración, estabilización y traslado de los heridos, un trabajo que se coordinó desde el Puesto Médico Avanzado instalado en el edificio técnico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).Junto al Hospital de Andújar, se prealertó también al Hospital Virgen del Rocío ante la posibilidad de tener que derivar pacientes, mientras que el Hospital Universitario Reina Sofía activó su protocolo de grandes catástrofes. Desde la red de centros de transfusión se procedió igualmente a la redistribución de sangre hacia Córdoba y Jaén, una medida clave para garantizar la atención a los heridos más graves.El operativo de emergencia activado por la Junta de Andalucía incluyó también a Cruz Roja y al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres del Colegio Oficial de Psicólogos, con quienes la Agencia de Emergencias mantiene un convenio de colaboración. Sobre el terreno continúa desplegado el Grupo de Emergencias de Andalucía, que sigue trabajando en condiciones complejas y con un elevado nivel de exigencia.En paralelo a la atención a los heridos, avanza el trabajo forense. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 personas fallecidas como consecuencia del accidente. Los médicos forenses han realizado hasta el momento 23 autopsias, mientras que cinco víctimas han sido plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil mediante huellas dactilares. Desde la noche del domingo y hasta las 19.00 de la tarde de este lunes se han llevado a cabo un total de 37 levantamientos de cadáveres.Se ha elaborado también un listado de pasajeros de ambos trenes, que asciende a 527 personas, y se han presentado hasta ahora 43 denuncias por desaparición en comandancias de la Guardia Civil de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla.Todos estos datos se integran en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID), constituido conforme al Real Decreto 32/2009 para la actuación médico forense y de policía científica en sucesos con múltiples víctimas, que se activó el domingo a las 22.00 de la noche y comenzó a operar formalmente a las 8.22 horas de este lunes.Para reforzar las labores de identificación y autopsias, se han desplazado a Córdoba médicos forenses y técnicos de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto a los profesionales cordobeses, han trabajado un total de 27 forenses durante la madrugada y el día de hoy. Desde la Guardia Civil, se han sumado expertos en identificación lofoscópica y genética procedentes del órgano central del servicio de criminalística.La investigación judicial del accidente recae en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, que será reforzada de forma inminente con un juez de refuerzo, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de que se adopten nuevos refuerzos en función de la evolución del caso.