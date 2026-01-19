Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia situada en Córdoba. Las funciones principales incluyen la elaboración de menús diarios adaptados a dietas especiales, el cocinado de alimentos, la gestión de inventarios y la supervisión de la limpieza siguiendo el sistema APPCC. También se encargará del montaje de carros y la coordinación del personal de cocina. Se ofrece un contrato laboral temporal de 90 días a jornada completa, con horario según turnos y un salario de 1.200 euros mensuales. Es valorable contar con una experiencia previa de seis meses en la ocupación. El plazo de inscripción finaliza mañana, 20 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Lucena)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para trabajar en una residencia de mayores ubicada en Lucena. Las funciones y tareas a desempeñar serán las propias de la ocupación, según el convenio vigente, requiriéndose una incorporación inmediata. El organismo ofrece un contrato laboral temporal con una duración estimada de 270 días a jornada completa. El horario de trabajo se distribuye en turnos de mañanas y tardes, percibiendo el trabajador un salario bruto mensual de 1.506 euros. Como requisito formativo, es necesario poseer conocimientos en terapia y rehabilitación. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza hoy, 19 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de lavandería (Córdoba)Se oferta un puesto de lavandero o lavandera para una residencia ubicada en Córdoba. Las tareas consisten en clasificar ropa de cama, toallas y otros artículos por color, tamaño y material, además de envolver la colada para su entrega. La persona seleccionada deberá lavar las prendas con equipos comerciales siguiendo los protocolos de desinfección y mantener el área de trabajo limpia. Se ofrece un contrato laboral temporal de 90 días a jornada completa, con turnos rotativos y un sueldo de 1.200 euros mensuales. Es valorable aportar seis meses de experiencia previa en la ocupación. El plazo para inscribirse finaliza mañana, 20 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Jefe/-a de servicios técnicos (Córdoba)Se oferta un puesto de jefe o jefa de servicios técnicos y mantenimiento para trabajar en Córdoba. La persona seleccionada asumirá la dirección y control del personal profesional, distribuyendo, dirigiendo e inspeccionando los trabajos realizados. Se requiere obligatoriamente el título de técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada completa con un horario de 8 a 15 horas y un salario bruto mensual de 1.948 euros. La duración del contrato es variable, con un máximo de tres años. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 23 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia de mayores situada en Almedinilla. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto de trabajo en este tipo de instalaciones. Se ofrece un contrato de interinidad por sustitución con una duración estimada de 240 días a jornada parcial, concretamente 28 horas semanales. El horario se organizará en turnos rotatorios de mañana o tarde, percibiendo la persona seleccionada un salario bruto mensual de 1.184 euros. Como requisito mínimo, se exige contar con una formación profesional de grado medio. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 28 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza industrial (La Rambla)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para labores de limpieza industrial en La Rambla. Las tareas incluyen el uso de fregadora, recogida de cartón, plástico y basura, además del mantenimiento de las zonas externas. Se ofrece un contrato laboral temporal de 365 días a jornada parcial de 64 horas mensuales, con posibilidad de transformación a indefinido. El horario es nocturno, trabajando dos semanas al mes de forma alterna. El salario mensual es de 800 euros más un complemento de nocturnidad. Es obligatorio disponer de automóvil y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza (Puente Genil)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para trabajar en el municipio de Puente Genil. Las funciones principales consisten en la limpieza y desinfección de superficies, suelos, mobiliario y cristales. Se requiere obligatoriamente poseer el título de graduado escolar, permiso de conducir B, vehículo propio y una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. El organismo ofrece un contrato laboral temporal de 30 días a jornada parcial, con quince horas semanales en horario de 08:30 a 11:00. El salario bruto mensual es de 550 euros. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Conductores de camión (Puente Genil)Se ofertan cuatro puestos de conductor o conductora de camión y carretillero o carretillera para trabajar en Puente Genil. Los profesionales seleccionados se trasladarán por diferentes granjas durante su jornada laboral, donde utilizarán la carretilla elevadora para apilar cajas de aves vivas. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario nocturno y un salario bruto mensual de 2.800 euros. Es requisito imprescindible contar con el carnet de conducir tipo C y el CAP en vigor. La oferta incluye las pagas extraordinarias prorrateadas en la remuneración mensual indicada. El plazo de inscripción para estas vacantes finaliza el 25 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Técnico eléctrico (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico eléctrico de oficina y campo en Córdoba para la realización de proyectos y ejecución de obras. Las funciones principales incluyen la solicitud del Código Técnico de la Edificación (CTE), la elaboración del Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), la instalación de cableado y tareas técnicas de oficina. Se requiere una experiencia mínima de seis meses y la titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados. El contrato es laboral indefinido a jornada completa con un horario de 7:00 a 15:00. La retribución bruta mensual es de 1.382 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 23 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Técnico de mantenimiento (Lucena)Se oferta un puesto de técnico de mantenimiento de maquinaria en Lucena para realizar funciones de búsqueda y localización de averías, mantenimientos preventivos, correctivos y curativos, así como tareas de optimización de la producción. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 7:00 a 15:00 y salario bruto mensual de 1.390 euros, con pagas extras prorrateadas. El puesto requiere experiencia mínima de seis meses, titulación de graduado escolar o equivalente, permiso de conducir B, disponibilidad para viajar con regreso diario, coche de empresa y dietas abonadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 20 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Ingeniero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de ingeniero o ingeniera para departamento técnico en Córdoba. El trabajo incluye el diseño y la supervisión de proyectos, la elaboración de planos y el desglose de materiales, así como la supervisión de la ejecución de producciones. También contempla la colaboración con equipos de trabajo para coordinar y optimizar los recursos disponibles y mantener una comunicación fluida con clientes y proveedores. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa, horario partido y salario bruto mensual de 3.000 euros, con disponibilidad para viajar. El plazo de inscripción finaliza el 22 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Electricista (Córdoba)Se oferta un puesto de electricista para trabajar en Córdoba, realizando instalaciones y mantenimiento preventivo en entornos residenciales e industriales. Las funciones incluyen diagnosticar fallas, interpretar planos y garantizar el cumplimiento de la normativa eléctrica vigente. Se requiere obligatoriamente una experiencia previa de doce meses en la ocupación, además de contar con automóvil y permiso de conducir B. Se ofrece un contrato laboral temporal de 90 días a jornada completa, con horario a determinar y un salario mensual de 1.518 euros. El perfil debe estar orientado al servicio al cliente y la seguridad laboral. El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Enfermera/-o (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de mayores ubicada en Córdoba. Las funciones a desempeñar son las propias de la profesión de enfermería dentro de un centro de atención a la tercera edad. El organismo contratante ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo establecido según cuadrante. La retribución económica prevista para este puesto de trabajo es de 1.830 euros mensuales brutos. Como requisito obligatorio, los aspirantes deben poseer la titulación de grado o diplomatura en enfermería. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 30 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
