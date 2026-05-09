La hora de la verdad para el Montilla Club de Fútbol

La cuarta posición clasificatoria en la que concluyó el Montilla Club de Fútbol la fase regular de la competición en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, ha provocado que este mes de mayo se convierta en una vorágine de emociones fuertes en la entidad auriverde. Egabrense, Lebrijana, Palma del Río y el propio cuadro vinícola vivirán unde ascenso a Tercera RFEF que promete ser vibrante, con cuatro equipos de alto nivel que buscarán la última plaza que da derecho al salto de categoría.En dichas eliminatorias por el ascenso, los duelos fijados han sido Unión Balompédica Lebrijana – C.D. Egabrense y Atlético Palma del Río – Montilla C.F. Tanto las semifinales como la final serán a doble partido, destacando que, en caso de empate al finalizar la primera eliminatoria, los mejores clasificados al concluir la liga (Egabrense y Montilla), serían los equipos que accederían a la gran final. Esta misma circunstancia se mantendrá en la final.Junto a este aspecto, otros elementos que hay que destacar y que se han dado a conocer sobre estos encuentros será la presencia de la figura de un cuarto árbitro, la dotación obligatoria de entradas para los clubes visitantes (100 localidades) y el precio fijado de 10 euros para las entradas que adquieran los aficionados foráneos.En lo que concierne al cuadro auriverde, la ida de las semifinales trasladará a los de Isaac de la Cuesta a Palma del Río, midiéndose al conjunto palmeño en el Estadio Sergio León este domingo a las 18.30 de la tarde. Ambas plantillas contarán con prácticamente la totalidad de sus jugadores, siendo Abraham, jugador del Atlético Palma del Río sancionado con dos encuentros por la roja recibida en la última cita liguera, la única ausencia confirmada a día de hoy.Como ya es habitual en los últimos desplazamientos del equipo montillano, se prevé una nutrida presencia de aficionados vinícolas al encuentro, confirmándose un autobús completo junto a numerosos aficionados que viajarán en sus vehículos particulares.Una fiesta del fútbol cordobés que servirá para medir el estado de forma con el que llegan sendos contendientes a la parte definitiva del curso futbolístico. El Montilla busca retornar a Tercera División 13 años después de su última presencia (temporada 2012-2013). Un sueño que se viene fraguando durante meses y que está a tan solo cuatro pasos.