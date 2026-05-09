La Unión consolida su prestigio oleícola con un nuevo premio de la DOP Aceite de Lucena



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Lade Montilla recibió ayer el segundo premio de la cuarta edición de los galardones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena, un reconocimiento que distingue la calidad de su aceitey que vuelve a situar a la entidad montillana entre las referencias del sector oleícola cordobés.El acto de entrega de estos premios se celebró ayer en el municipio de Iznájar y reunió a representantes institucionales, cooperativas, almazaras y profesionales vinculados al sector del aceite de oliva virgen extra. Durante el encuentro, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, destacó “el extraordinario momento que vive el aceite cordobés”, subrayando además la capacidad del sector para mantener su competitividad en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados.En esta cuarta edición, el primer premio al Aceite de Oliva Virgen Extra DOP 2026 recayó en la Cooperativa Olivarera de Lucena, mientras que el segundo galardón fue concedido a la Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla. Por su parte, el tercer premio fue compartido por Cortijo La Toquera y la Cooperativa Olivarera de Lucena.Durante su intervención, Salvador Fuentes afirmó que este reconocimiento llega “en un momento y con un contexto muy exigente, donde la provincia de Córdoba ha demostrado, nuevamente, su fortaleza y la excelencia del sector oleícola, con una campaña marcada tanto por los factores climáticos como por la incertidumbre de unos mercados internacionales muy volátiles”.Además, el presidente de la institución provincial recordó la relevancia estratégica del aceite de oliva andaluz en el mercado estadounidense y señaló que “el aceite de oliva es el único producto español del que depende Estados Unidos; los americanos consumen en torno a 400 millones de toneladas de aceite y podemos llegar a los 550 millones, de los que el 33 por ciento los controla España”.En ese sentido, añadió que “el 70 por ciento son aceites de Andalucía, aceites de mucha calidad, como los de la Denominación de Origen Protegida Lucena, por lo que tenemos que seguir apostando por estos aceites a pesar de la incertidumbre que se está viviendo”.Fuentes también puso el acento en el peso económico del sector oleícola en la provincia y recordó que “Córdoba actualmente vende 167 millones de euros de aceite, por lo que es muy importante sentirnos orgullosos de que somos muy competitivos en un mercado que aún estando alterado, está compitiendo con mucha inteligencia”.De igual modo, el máximo responsable de la Diputación de Córdoba alabó el trabajo que desarrolla la DOP Aceite de Lucena junto a la institución provincial “en la promoción, la certificación de los productos y los operadores asociados”.A su vez, defendió la necesidad de reforzar el valor añadido del producto y aseguró que “hay que apostar por el valor añadido, ya que estamos hablando del mejor aceite virgen extra del mundo; esa es la clave de que tengamos los mejores aceites del mundo, que estemos presentes en los mejores mercados del panorama internacional y que la calidad hay que pagarla”.La encargada de recoger el premio por parte de la Cooperativa Agrícola La Unión fue Pilar Raya, vocal del Consejo Rector de la entidad montillana, quien agradeció el reconocimiento concedido al aceitey destacó el trabajo desarrollado por agricultores, trabajadores y responsables de la cooperativa.En ese sentido, Raya afirmó que “para la Cooperativa La Unión de Montilla este reconocimiento es el fruto del trabajo bien hecho”. En ese sentido, destacó la labor de los socios “que durante un año cuidan y aportan sus aceitunas en las mejores condiciones y en su momento óptimo de maduración para la elaboración de nuestro aceite”.La vocal del Consejo Rector también puso en valor la labor del equipo humano de la cooperativa y señaló “el trabajo bien hecho del equipo humano de nuestra cooperativa que, con su experiencia y continua formación, trata de la mejor manera posible la aceituna para obtener nuestro aceite”.Por último, Pilar Raya hizo referencia al papel desempeñado por el órgano de dirección de la entidad y alabó su disposición a “ofrecer, año tras año, una rentabilidad justa y digna a las aceitunas aportadas por sus socios”. La representante de la cooperativa concluyó su intervención asegurando que “seguiremos trabajando, seguiremos luchando y seguiremos agradeciendo”.La concesión de este reconocimiento supone un nuevo respaldo a la trayectoria de la Cooperativa Agrícola La Unión dentro del sector agroalimentario andaluz. La entidad, fundada en 1979 por agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), se ha consolidado con el paso de los años como una de las cooperativas más relevantes tanto de la DOP Montilla-Moriles como de la propia DOP Aceite de Lucena.Actualmente, la cooperativa reúne a más de 1.800 socios y desarrolla la mayor vendimia de Andalucía, con una producción media cercana a los diez millones de litros de vino blanco, alrededor de un millón de litros de vino tinto y aproximadamente tres millones de kilos de aceite de oliva.Además, la entidad cuenta con instalaciones situadas en la Avenida de Italia, la calle Juan Colín y el complejo de la calle Río de la Hoz, levantado sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados junto a la estación de ferrocarril de Montilla, donde dispone de una importante capacidad de almacenamiento.La presencia de La Unión entre los aceites premiados vuelve a reforzar el papel de Montilla dentro del mapa oleícola de la DOP Aceite de Lucena, presidida por Francisco de Mora y presente en municipios como Aguilar de la Frontera, Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil y Rute.Junto a los reconocimientos a los mejores aceites de oliva virgen extra de la campaña, la DOP Aceite de Lucena también concedió el Premio a la Divulgación del Aceite de Oliva Virgen Extra 2026 a Carlos Herrera Crusset, periodista, locutor de radio y presentador de televisión. Del mismo modo, el reconocimiento a la Divulgación y Promoción del Aove y de la DOP Aceite de Lucena fue para la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.