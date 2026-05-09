Nueve bodegas de Montilla-Moriles llevarán sus vinos en rama a Granada

Montilla-Moriles estará presente este próximo lunes en Granada gracias al encuentro profesional, una cita dirigida al sector hostelero y gastronómico en la que nueve bodegas del sur de Córdoba darán a conocer sus vinos en rama en un formato que combinará la cata directa con el intercambio profesional.El evento se celebrará en el restaurante NERVIO by Periko Ortega, ubicado en el Hotel Meliá Granada, entre las 10.00 de la mañana y las 14.00 de la tarde, y reunirá a elaboradores y profesionales en torno a una propuesta que pone el foco en los vinos sin filtrar, espumosos y elaboraciones innovadoras que buscan reflejar con fidelidad el carácter del territorio y de la uva Pedro Ximénez.Además, la iniciativa permitirá un contacto directo entre bodegueros y responsables de establecimientos hosteleros, favoreciendo un espacio deen el que compartir experiencias, conocimientos y oportunidades en torno al vino. La convocatoria, de carácter exclusivo, estará restringida a profesionales del sector y solo será accesible mediante invitación.Los vinos en rama de Montilla-Moriles constituyen una de las expresiones más singulares del panorama vinícola nacional, ya que llegan a la copa sin procesos de filtrado, conservando intacta la complejidad y la personalidad adquiridas en la crianza en barrica o tinaja. Junto a las referencias más tradicionales, el encuentro dará cabida a nuevas elaboraciones que contribuyen a renovar la imagen de una zona con siglos de historia vitivinícola.Las bodegas participantes en esta cita serán Bodegas Arrabal, Bodegas Delgado, Bodegas Doblas, Bodegas Maillo,, Cooperativa Jesús Nazareno, Lagar de los Frailes,, todas ellas integradas en un proyecto que busca reforzar la visibilidad y el posicionamiento de estos vinos en nuevos mercados.La elección de Granada como sede de este encuentro profesional responde a su papel como mercado estratégico para los vinos del sur de Córdoba, con una hostelería consolidada y un público cada vez más interesado en productos de proximidad y calidad. De este modo,aspira a tender puentes entre quienes elaboran el vino y quienes lo prescriben en la restauración.Esta iniciativa se enmarca en la actividad de la asociación cultural, un colectivo nacido en 2021 a partir de la inquietud de varios bodegueros de Montilla y Moriles que decidieron unir esfuerzos para defender y divulgar al patrimonio vitivinícola del sur de Córdoba. En palabras de su gerente, Cristóbal Luque, se trata de "un proyecto que promete redefinir la manera en que se aprecian y disfrutan los vinos en rama".De igual modo, el propio Luque detalla que la asociación persigue "preservar la autenticidad y especificidad de los vinos en rama, arraigados en la cultura y en la historia de la tierra, donde el ritual de compartir una copa en la bodega o en la taberna con amigos y familiares sigue siendo una costumbre extendida". Bajo esa filosofía, el colectivo impulsa encuentros y actividades dirigidas a profesionales, viticultores, bodegueros y otros agentes vinculados al sector.Con esta nueva cita en Granada, la asociación continúa avanzando en su objetivo de consolidarse como un referente en la promoción de los vinos en rama, acercando al ámbito profesional una forma de entender el vino ligada a la tradición, pero abierta a la innovación.