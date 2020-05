Dany Ruz presenta un nuevo cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena desde Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

. Así se titula el último trabajo de Dany Ruz, compositor, gestor cultural, productor y director audiovisual, que ha escogido su ciudad natal, Montilla, para filmar un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de la localidad, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las últimas semanas, marcadas por la alerta sanitaria del Covid-19.Dany Ruz, que desde hace unas semanas es colaborador de, se ha encargado de todos los procesos de producción del cortometraje: desde la creación del texto, la fotografía y el rodaje hasta la composición y la interpretación musical."En el corto se pueden ver imágenes de toda Montilla confinada, que sirven de contrapunto al texto, ya que complementan el sentido de la narración", explica el joven creador quien, de este modo, ha querido rendir un homenaje "a las personas mayores que nos han dejado durante estas circunstancias y a los que siguen luchando"."Está dedicado a mis abuelas, ya que parte de la narración materializa algunas de las conversaciones que he estado teniendo con ellas durante la cuarentena", reconoce el creador de, quien destaca que "es el primer proyecto que me ha costado trabajo hacer, ya que tenía mucha carga emocional, tanto por lo que hemos estado viviendo como por la relación con mis abuelas".El cortometraje viaja entre la realidad y la ficción, aunque es difícil identificar qué es real y qué no. "Para mí ha sido un orgullo poder hacer este trabajo y que las personas lo hagan suyo, pues sería un síntoma de que hemos tenido los sentimientos a flor de piel durante estos meses y nos emociona todo lo que hemos vivido", subraya.Nacido en la localidad cordobesa de Montilla en 1992, el creador deestudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora cinco años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos–que hace tres años obtuvo elen la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical, una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el nuevo columnista deha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positivaProductor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el Centro de Educación Permanente "Antonio Gala", así como en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda, ambos en Montilla.Dany Ruz es autor también de los cortometrajes, ambos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de loso eldel 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN).Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el, Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el, que celebró su primera edición el pasado año 2019. Además, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como, cortometraje ganador del festival de Casares.En su faceta musical, el nuevo columnista deha publicado ya su primer disco, bautizado como, y el pasado mes de enero publicó, junto a Julián Carrasco,, un proyecto de improvisación musical y audiovisual.