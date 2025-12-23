La Asociación de la Prensa concede a Manuel Bellido el XL Premio Córdoba de Periodismo

Manuel Bellido Mora recibirá el próximo 22 de enero el Premio Córdoba de Periodismo que promueve la Asociación de la Prensa de Córdoba y que, en 2026, alcanza su cuadragésima edición. Junto al periodista montillano, colaborador de, ha resultado premiado el programa, realizado por el Centro Territorial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en Córdoba.En opinión del jurado se premia y reconoce elpresentado por el Centro Territorial de la RTVA en Córdoba, “por la calidad del trabajo coral desplegado por periodistas, técnicos y colaboradores en un dispositivo de más de siete horas en televisión y radio que llevaron el evento en directo, a través de la señal regional de Canal Sur Televisión y Andalucía Televisión, a todos los rincones de la comunidad andaluza y al resto del mundo a través de la plataforma Canal Sur Más, proyectando con sus localizaciones la imagen monumental y el legado histórico de Córdoba, amplificadas al convertirse también en televisión institucional y cediendo su señal realizada limpia a casi una veintena de medios de comunicación de la provincia y otros puntos de la comunidad autónoma”.El jurado también ha acordado conceder por unanimidad el XL Premio Córdoba de Periodismo en la modalidad de Trayectoria Profesional a Manuel Bellido Mora, “destacado periodista con una sólida y reconocida trayectoria profesional en las cuatro últimas décadas"."Experto en cine, ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa y divulgación del séptimo arte en Andalucía, contribuyendo con su constancia a acercar el cine al público andaluz desde una mirada creativa, rigurosa y cercana, proyectada como director del programa ‘Una de cine’, la revista de actualidad cinematográfica de Andalucía Televisión y Canal Sur Más", subrayan desde la Asociación de la Prensa de Córdoba, para añadir que Bellido mantiene además una constante colaboración con los colectivos culturales de su pueblo natal, con el ejemplo reciente de la publicación del libroEste nuevo galardón coincide con un momento muy especial en la trayectoria del veterano periodista montillano. No en vano, el pasado 30 de noviembre fue investido comopor parte de la Cofradía de la Viña y el Vino y, unas semanas antes, recibió el, un homenaje que celebró más de cuarenta años de dedicación al periodismo cultural y al séptimo arte.Nacido en Montilla en 1959 y formado en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Bellido ha recorrido un largo camino desde sus primeras experiencias profesionales en Radiocadena Española y Radio Nacional de España. Su llegada a Canal Sur marcó un punto de inflexión: allí se consolidó como cronista cultural y coordinador de informativos en Málaga, y creó, uno de los espacios más emblemáticos del periodismo cinematográfico andaluz, con más de 300 reportajes y cerca de 800 invitados.A lo largo de los años, Manuel Bellido ha enlazado su carrera profesional con un compromiso firme hacia su ciudad natal. Participó en colectivos culturales como La Abuela Rock, Forajidos, El Coloquio de los Perros o la Asociación Central, y colaboró en publicaciones históricas como, donde firmó reportajes que ayudaron a recuperar la memoria de las bodegas y la identidad vitivinícola de Montilla. Esa cercanía, ese regreso constante a sus raíces, está muy presente en su sección, que publica eny que resume, quizá mejor que nada, su manera de contar: con rigor, cercanía y una profunda honestidad.Los reconocimientos a su labor se han ido sucediendo en los últimos años. A lade la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona (2011), al Premio ASFAAN (2012) o al(2016) se sumaron, en 2023, el, y, apenas unos meses atrás, la. A finales del pasado año, la Semana del Cine de Córdoba (Cinema 24) también lo distinguió con elY, en estos días,sobre la vida nocturna de Torremolinos en los años sesenta y la irrupción del rock and roll andaluz, un proyecto respaldado por Canal Sur, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos.