El Montilla Club de Fútbol organiza su primer maratón de fútbol-sala



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Montilla Club de Fútbol refuerza su nueva apuesta por el fútbol-sala con la organización del I Maratón de Fútbol Sala ‘JASP Energía’, una cita que reunirá a equipos de categoría Júnior y Sénior en el Colegio Salesiano "San Francisco Solano" de Montilla entre finales de diciembre y los primeros días de enero, en un ambiente competitivo que aspira a consolidar esta modalidad dentro del proyecto deportivo vinícola.El torneo, que cuenta con el respaldo de JASP Energía como patrocinador principal y con la colaboración de Instalamp Solar, se presenta como una de las primeras grandes actividades vinculadas a la reciente creación de la sección de fútbol-sala del Montilla Club de Fútbol,. En ese sentido, el maratón servirá no solo como evento deportivo, sino también como escaparate del crecimiento institucional que viene experimentando la entidad en los últimos años.La competición se dividirá en dos bloques bien diferenciados. Por un lado, la categoría Júnior, dirigida a jugadores de entre 12 y 16 años de edad, se disputará el próximo domingo 28 de diciembre de 2025 en las instalaciones de Salesianos Montilla.Los equipos interesados podrán formalizar su inscripción hasta hoy con un precio de 30,00 euros por conjunto. El torneo repartirá premios en metálico y trofeos, con 150,00 euros para el campeón, 60,00 euros para el subcampeón y 30,00 euros para los semifinalistas, aunque desde la organización se advierte de que las cuantías podrían variar en función del número de equipos inscritos.Por otro lado, la categoría Sénior tomará el relevo los días 3 y 4 de enero de 2026, también en Salesianos Montilla, con una inscripción fijada en 50,00 euros por equipo y plazo límite hasta el jueves 1 de enero. En este caso, los premios se incrementan de forma notable, con 350,00 euros para el campeón, 150,00 euros para el subcampeón y 50,00 euros para los semifinalistas, además de los correspondientes trofeos.Como en la categoría Júnior, la modalidad de competición combinará una fase de grupos con eliminatorias posteriores, y el sorteo se celebrará el mismo día del cierre de inscripciones, a las 21.00 de la noche. El contacto para ambas categorías es Chechu Polonio, encargado de centralizar las inscripciones y resolver las dudas de los equipos participantes a través del número 690 266 671.La celebración de este maratón llega en un momento especialmente significativo para el Montilla Club de Fútbol, que este año ha abierto un capítulo inédito en su historia con la puesta en marcha de su sección de fútbol-sala. Tras consolidar el primer equipo,, la directiva que encabeza Francisco Mesa Priego decidió ampliar horizontes hacia una disciplina en claro crecimiento en Andalucía.El proyecto arrancó el pasado 1 de agosto con una reunión informativa en la sede del club, en el Estadio Municipal de Fútbol, a la que asistieron cerca de treinta personas interesadas. Apenas unos días después, el Pabellón Municipal de Deportes acogió la primera jornada de captación, que superó las expectativas al reunir a más de cuarenta aspirantes pese al intenso calor estival. Una segunda sesión, celebrada posteriormente, permitió terminar de perfilar una plantilla que competirá esta temporada en Segunda Andaluza.En ese contexto, el I Maratón de Fútbol Sala ‘JASP Energía’ se entiende como una prolongación natural de esa apuesta. Un torneo que busca fomentar la participación, ofrecer un espacio de competición tanto a jóvenes como a adultos y, de paso, reforzar el vínculo entre el club y la afición. Y es que, poco a poco, la pista va ganando protagonismo como un nuevo escenario donde el escudo vinícola continúa escribiendo su historia.