El fútbol-sala montillano aterriza en Segunda Andaluza



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

El Montilla Club de Fútbol ha dado un nuevo paso en su expansión institucional al anunciar la creación, por primera vez en su historia, de una sección de fútbol-sala. La entidad vinícola ha confirmado que este mismo año se estrenará en competición oficial con un equipo Sénior que militará en Segunda Andaluza, lo que supone la apertura de un capítulo inédito en su trayectoria deportiva.La creación de esta nueva sección de fútbol-sala no llega por casualidad. En los últimos años, el Montilla Club de Fútbol ha demostrado una clara vocación de crecimiento. Primero consolidó el proyecto del primer equipo, que se ha mantenido como referencia futbolística de la ciudad.Después, en 2022,, un paso clave para canalizar actividades sociales y formativas. Y en 2024, con una decisión celebrada por la afición,, lo que permitió volver a trabajar con jóvenes futbolistas de todas las edades. Ahora, la apuesta se amplía hacia una modalidad que cada vez gana más presencia en el panorama andaluz: el fútbol-sala.Según detalló la entidad, el nuevo conjunto estará formado por una plantilla de jugadores seleccionados en un proceso de captación dirigido a todas las personas interesadas, sin restricciones de procedencia ni trayectoria previa. La intención es conformar un bloque competitivo y cohesionado que pueda defender con orgullo el escudo montillano en las pistas.El punto de partida para esta nueva aventura tuvo lugar el pasado 1 de agosto. Esa tarde, la sede del club, situada en el Estadio Municipal de Fútbol, abrió sus puertas para acoger una reunión informativa con los posibles candidatos.En torno a treinta personas acudieron al encuentro, que sirvió para explicar en detalle los objetivos del proyecto, el formato de la competición y el funcionamiento de la sección. Fue, además, una cita clave para marcar las directrices que aseguren la viabilidad de la iniciativa en su primera temporada.Apenas una semana después, las ideas se transformaron en acción. El viernes 8 de agosto, el Pabellón Municipal de Deportes fue escenario de la primera jornada de captación. A las 20.00 de la tarde, la pista central ya estaba lista para recibir a los aspirantes, y la respuesta superó todas las expectativas, pese a las elevadas temperaturas.No en vano, más de cuarenta solicitudes fueron registradas para incorporarse al equipo Sénior. La cifra, que incluso sobrepasó las previsiones más optimistas, dejó claro que el interés por esta nueva disciplina bajo el paraguas del Montilla Club de Fútbol es real y creciente.El club no quiso quedarse ahí y convocó una segunda sesión de captación, celebrada el pasado martes a las 20.30 de la tarde, nuevamente en el Pabellón Municipal de Deportes. Según confirmaron fuentes de la entidad, la cita “se completó con éxito”, cumpliendo con el objetivo de seguir evaluando a los jugadores interesados y perfilando el plantel definitivo con el que se afrontará la competición.Más allá de los datos y las cifras, la creación de la sección de fútbol-sala refleja una filosofía que la directiva que encabeza Francisco Mesa Priego ha ido dejando patente en los últimos años: la de abrir el club a nuevas disciplinas y propuestas, con el fin de multiplicar su presencia en la vida deportiva de Montilla. La iniciativa, además, ofrece un espacio a aquellos jugadores que, por sus características o trayectoria, puedan encontrar en el fútbol-sala una vía para seguir compitiendo a buen nivel y representando a su ciudad natal.El reto, a partir de ahora, será construir un equipo sólido que pueda adaptarse a la exigencia de la Segunda Andaluza. Pero si algo ha demostrado el Montilla Club de Fútbol es que los proyectos bien planificados, con una base sólida y un respaldo social detrás, tienen recorrido. Y en este caso, todo apunta a que la pista se convertirá en un nuevo escenario donde el escudo vinícola seguirá escribiendo su historia.