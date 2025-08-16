La Cafetería Uruguay vuelve a dar un segundo premio de la Lotería Nacional

La Cafetería Uruguay ha vuelto a repartir fortuna en Montilla. Y es que el establecimiento, situado en el número 17 de la Avenida de la Constitución, frente al IES Inca Garcilaso, ha vendido un segundo premio de la Lotería Nacional, valorado en 120.000 euros al número, cuyo sorteo se ha celebrado este sábado.El número agraciado ha sido el 03.127, tal y como ha comunicado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Además de en Montilla, este premio también se ha repartido en distintos puntos de Andalucía, como Lora del Río, en la provincia de Sevilla, y en varias localidades granadinas —Benamaurel, Gaianes, Huétor Tájar o Loja—, así como en dos administraciones de la capital granadina.El primer premio, dotado con 600.000 euros al número, ha viajado hasta Jaén capital y a los municipios sevillanos de Carmona y Los Palacios y Villafranca. Por su parte, los reintegros han correspondido a los números terminados en 8, 4 y 9.No es la primera vez que la suerte se detiene en la Cafetería Uruguay. De hecho,, dotado en aquella ocasión con 120.000 euros al billete, que recayó en el número 38.777. En aquel momento, el propietario del establecimiento, Francisco Jiménez, recordó que la cafetería se había convertido en un punto de referencia en Montilla para los amantes de la lotería, aunque sin poder precisar cuántos de los décimos premiados habían sido adquiridos allí.La trayectoria del local como punto de venta de fortuna es extensa. En diciembre de 2020 vendió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, con 6.000 euros al décimo, y lo mismo ocurrió en 2013, apenas ocho años después de empezar a comercializar boletos de Loterías y Apuestas del Estado.Aún más atrás en el tiempo, en marzo de 2017, volvió a dar un segundo premio de la Lotería Nacional, esta vez con 60.000 euros por número. Y, como curiosidad, apenas dos semanas antes de ese premio, en la Cafetería Uruguay se selló un boleto de La Quiniela con 14 aciertos que repartió 635 euros, en un sorteo que registró más de mil acertantes de primera categoría en toda España.Así, la Cafetería Uruguay ha ido encadenando una lista de premios que la sitúan entre los lugares más afortunados de Montilla, un espacio que combina la rutina del café diario con el cosquilleo de la esperanza en el azar. Y es que cada vez que el bombo de la Lotería Nacional gira, en este establecimiento de la Avenida de la Constitución se renueva la ilusión de que la fortuna vuelva a pasar por allí.