Envidarte se prepara para recibir esta tarde a Papá Noel en una gran jornada familiar

Montilla vivirá esta tarde, a partir de las 17.00 horas, una intensa y mágica jornada navideña con la llegada de Papá Noel al Complejo Envidarte, un evento pensado para el disfrute de toda la familia, la dinamización del comercio local y el refuerzo del ambiente propio de estas fechas tan señaladas. La cita, que se prolongará hasta las 21.30 de la noche, combinará pasacalles, talleres infantiles, entrega de cartas y un gran musical como broche final.La iniciativa, impulsada por la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) y organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, contará también con la participación activa de la escuela de inglés. El objetivo es claro: ofrecer una tarde distinta, llena de ilusión y actividades, que invite a vecinos y visitantes a salir a la calle, compartir tiempo en familia y apoyar al tejido comercial montillano en plena campaña navideña.Durante toda la tarde, el Complejo Envidarte se transformará en un espacio cargado de fantasía, donde los más pequeños podrán participar en diferentes talleres infantiles y, sobre todo, vivir uno de los momentos más esperados de la Navidad: la entrega de sus cartas a Papá Noel. Una experiencia que, año tras año, despierta nervios, sonrisas y esa emoción difícil de describir que solo entienden quienes han escrito alguna vez sus deseos.Además, el programa contempla un pasacalles que llenará de color y animación el entorno, con personajes navideños y música pensada para contagiar alegría. Y es que la propuesta busca generar ambiente y sensación de fiesta, algo que desde la Asociación de Empresarios de Montilla consideran fundamental para acompañar el pulso del comercio local en estas fechas clave.El cierre de la jornada llegará con un gran musical, concebido como colofón a una tarde intensa, pensada para que niños y adultos se lleven a casa algo más que una fotografía o una carta entregada: un recuerdo compartido. En ese sentido, la participación de Manhattan School refuerza el carácter educativo y cultural de la propuesta, uniendo diversión, creatividad y tradiciones navideñas.No es la primera vez que este tipo de iniciativas despiertan una respuesta entusiasta en Montilla. Sin ir más lejos, el pasado año,que convirtió las calles en un auténtico escenario de cuento, inspirado en la magia de Rovaniemi, la ciudad lapona vinculada a la figura de Papá Noel.Aquella experiencia, organizada también por la Asociación de Empresarios de Montilla y Manhattan School, logró implicar a familias, comerciantes y colectivos locales, demostrando el potencial de este tipo de propuestas para cohesionar y dinamizar la ciudad.Con este antecedente previo, la cita de esta tarde se presenta como una nueva oportunidad para volver a llenar Montilla de luces, ilusión y espíritu navideño, apostando por el talento local y por una Navidad vivida en la calle, cercana y compartida. Todo está preparado para que, desde las 17.00 de la tarde, Papá Noel vuelva a ser protagonista y Montilla se deje llevar, una vez más, por la magia de la Navidad.