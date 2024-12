Montilla recibe a Papá Noel gracias a la iniciativa de Ademo y Manhattan School

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / MANHATTAN SCHOOL

Las calles de Montilla se llenaron ayer tarde de la magia que envuelve a Rovaniemi, la icónica ciudad lapona en la que reside Papá Noel, junto al Círculo Polar Ártico. La actividad, organizada por la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) y Manhattan School , convirtió la localidad de la Campiña Sur en todo un hervidero de alegría, luces y tradiciones navideñas.A las 17.30 de la tarde, un colorido pasacalles arrancó desde la Plaza de la Rosa, avanzando por la Corredera, la Plazuela de la Inmaculada y la Puerta de Aguilar, hasta llegar a la Avenida de Andalucía. Niños y adultos disfrutaron del espectáculo protagonizado por elfos, renos y, por supuesto, la estrella de la tarde: Papá Noel. Los más pequeños no tardaron en unirse al cortejo, ilusionados con la promesa de entregar sus cartas repletas de deseos en elCon todo,, instalado en la Avenida de Andalucía, se convirtió en el corazón de la celebración. Este espacio temático, decorado por iniciativa de Manhattan School, ofrecía actividades como talleres creativos, atracciones hinchables y la esperada interacción con Santa Claus, quien no dejó de repartir sonrisas y regalos a los niños que se acercaban."No queríamos que faltara ningún detalle para que los niños y niñas de Montilla pudieran disfrutar de una auténtica velada navideña", comentó a Montilla Digital José Antonio Zafra, responsable de Manhattan School y de Zafiro Enseñanza. De hecho, las profesoras y monitoras de la academia, caracterizadas como elfas, acompañaron a los pequeños en su misión de entregar las cartas y aseguraron que todos vivieran una experiencia mágica.La iniciativa, que contó también con el apoyo de la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO), del Ayuntamiento de Montilla y de Juguetes Nidotoys, fue diseñada para fomentar el consumo en el comercio local. "El objetivo es que nuestras calles se llenen de vida y que las familias disfruten del ambiente navideño mientras realizan sus compras", señalaron desde Ademo.La tarde también sirvió para conectar a los más pequeños con la tradición y la historia de Papá Noel, un personaje cuya leyenda trasciende fronteras. Inspirado en San Nicolás, un obispo conocido por su generosidad en el siglo IV, Papá Noel se ha convertido en un símbolo universal de la Navidad, encarnando valores como la bondad y el espíritu de dar. En países como Finlandia, su figura está profundamente arraigada en las costumbres locales, y eventos como el de ayer permitieron a los niños de Montilla experimentar esa magia de primera mano.Manhattan School, conocida por su innovador enfoque en la enseñanza del inglés, aprovechó esta ocasión para vincular el aprendizaje del idioma con las tradiciones culturales anglosajonas. "El aprendizaje de una lengua no solo se trata de palabras o gramática, sino de comprender y vivir las costumbres de quienes la hablan", subrayó Zafra.Las actividades de inmersión propuestas por la academia, situada en el número 21 de la Avenida de Andalucía, frente a la oficina del BBVA, contribuyen a que los niños aprendan inglés de una manera lúdica y memorable. "Es una experiencia que se nutre de vivencias que sumergen al alumnado en la esencia misma de la cultura que se despliega entre cada vocablo, por eso nos gusta celebrar la Navidad de manera especial, conectando la lengua con las costumbres y con las tradiciones de los países anglosajones", explicó el responsable de Manhattan School.