Remonta organiza un curso Erasmus+ para aprender a viajar gratis por Europa



ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

La Asociación Juvenil Remonta celebrará este próximo viernes, 26 de diciembre, de 17.00 a 20.00 de la tarde, en el Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio”, un nuevo curso centrado en las oportunidades del programay en las posibilidades que ofrece para viajar por Europa sin coste gracias a las distintas líneas de movilidad europea.El taller se enmarca dentro del proyecto, financiado por la Diputación de Córdoba, una propuesta que se dirige a la juventud montillana y que combina ocio, formación y crecimiento personal. En ese contexto, el presidente de Remonta, Pablo Portero, explica que "este curso plantea un acercamiento real y accesible a los programas europeos de movilidad", poniendo el foco en cómo superar una de las principales barreras percibidas por la juventud: el coste económico de viajar.Durante el desarrollo del curso, las personas participantes conocerán todos los detalles para acceder a las becas y programas que permitirán explorar nuevos países de manera gratuita. Esta nueva acción formativa de Remonta, de eminentemente práctica, ofrecerá claves claras y comprensibles para que"deje de parecer algo lejano o reservado a unos pocos", añadió Pablo Portero, quien recordó que las personas interesadas podrán inscribirse en el cursoEl proyectonació con el respaldo del Área de Juventud de la Diputación de Córdoba y la colaboración logística del Ayuntamiento de Montilla, y fue diseñado “por y para jóvenes”. Desde entonces, la Asociación Juvenil Remonta ha ido desplegando una programación diversa que ha combinado actividades lúdicas con propuestas formativas avaladas por la Unión Europea (UE), entre las que se encuentra este cursoDe igual modo, Remonta ha defendido desde el inicio que "pasarlo bien también implica aprender, convivir y descubrir nuevas experiencias que dejen huella". En ese sentido, el curso sobre movilidad europea se suma así a una agenda que busca ampliar miradas y demostrar que viajar, formarse o participar en proyectos internacionales es mucho más accesible de lo que a menudo se piensa.