Manuel Bellido será investido como Exaltador de Honor de los vinos de Montilla

Una entidad comprometida con la zona Montilla-Moriles

Manuel Bellido Mora será investido mañana como Exaltador de Honor de los vinos de Montilla, en un acto organizado por la Cofradía de la Viña y el Vino, en colaboración con el Ayuntamiento, que pretende estrechar aún más los lazos entre la ciudad y uno de sus comunicadores más queridos.El encuentro, que tendrá lugar mañana sábado, a las 12.30 del mediodía, en el castillo de El Gran Capitán, servirá también para investir al periodista montillano como, un título que lo vincula aún más al terruño en el que se asientan sus explotaciones familiares, y que refuerza su papel como defensor de una cultura vitivinícola profundamente arraigada en la localidad. La presentación del aspirante correrá a cargo de Rafael Aguilar Portero,, en un escenario que, con sus muros centenarios, parece hecho a medida para un reconocimiento de esta naturaleza.El acto coincide, además, con un momento muy especial en la trayectoria del veterano periodista montillano. Hace poco más de un mes, Bellido recibió el, un homenaje que celebró más de cuarenta años de dedicación al periodismo cultural y al séptimo arte.Nacido en Montilla en 1959 y formado en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Bellido ha recorrido un largo camino desde sus primeras experiencias profesionales en Radiocadena Española y Radio Nacional de España. Su llegada a Canal Sur marcó un punto de inflexión: allí se consolidó como cronista cultural y coordinador de informativos en Málaga, y creó, uno de los espacios más emblemáticos del periodismo cinematográfico andaluz, con más de 300 reportajes y cerca de 800 invitados.A lo largo de los años, Manuel Bellido ha enlazado su carrera profesional con un compromiso firme hacia su ciudad natal. Participó en colectivos culturales como La Abuela Rock, Forajidos, El Coloquio de los Perros o la Asociación Central, y colaboró en publicaciones históricas como, donde firmó reportajes que ayudaron a recuperar la memoria de las bodegas y la identidad vitivinícola de Montilla. Esa cercanía, ese regreso constante a sus raíces, está muy presente en su sección, que publica eny que resume, quizá mejor que nada, su manera de contar: con rigor, cercanía y una profunda honestidad.Los reconocimientos a su labor se han ido sucediendo en los últimos años. A lade la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona (2011), al Premio ASFAAN (2012) o al(2016) se sumaron, en 2023, el, y, apenas unos meses atrás, la. A finales del pasado año, la Semana del Cine de Córdoba (Cinema 24) también lo distinguió con elY, en estos días,sobre la vida nocturna de Torremolinos en los años sesenta y la irrupción del rock and roll andaluz, un proyecto respaldado por Canal Sur, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos.El nombramiento de mañana supone, por tanto, un gesto que trasciende lo protocolario. De hecho, la Cofradía recupera con este acto la incorporación de personalidades a la Orden de Exaltadores, una tradición que tuvo una gran vitalidad en los primeros años de la entidad y cuya huella se mantuvo hasta el año 2000.El secretario de la Cofradía, Luis Navarro García, explica que “la Orden de Exaltadores tiene mucha trascendencia para la Cofradía y la composición de sus integrantes se caracteriza por su calidad y prestigio literario, artístico o humano, así como por su cercanía con la ciudad de Montilla y, lo más importante, por su amor a la cultura y tradiciones vitivinícolas de este privilegiado rincón del mundo”.Desde su fundación en 1990, los integrantes de la Cofradía de la Viña y el Vino han demostrado su compromiso con la promoción y con la defensa de los caldos que se elaboran en la zona. No en vano, el colectivo tiene como principal objetivo contribuir al conocimiento de las excelentes cualidades de los vinos de laa través de la organización de actos periódicos de carácter cultural como son las Exaltaciones y Salutaciones al Vino, así como ceremonias de investidura de nuevos Cofrades, Cofrades de Mérito, Embajadores y Mentores a personas que destacan por la defensa y vinculación al vino de Montilla.La entidad, de la que llegaron a formar parte personalidades de la cultura comoo Antonio Gala, también organiza la Ruta de los Lagares de Montilla-Moriles, fomentando además el hermanamiento con denominaciones de origen de productos afines al vino. En 2023, el colectivodurante el transcurso de un acto que tuvo lugar en el Patio de La Marquesina de