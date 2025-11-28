El Teatro Garnelo acoge 'Tanatorium', la propuesta humorística y emotiva de Félix Albo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

El Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con, presenta mañana el espectáculoen el Teatro Garnelo, una propuesta del narrador oral Félix Albo que invita al público a recorrer el territorio íntimo y complicado de la muerte desde el humor, la ternura y la palabra. La representación, que tendrá lugar mañana sábado, a partir de las 20.00 de la tarde, contará con entrada libre hasta completar aforo.La concejala de Cultura, Soledad Raya, afirma que esta propuesta “refuerza la apuesta municipal por acercar a Montilla espectáculos singulares, capaces de emocionar y, al mismo tiempo, de abrir espacios de reflexión a través de las artes escénicas”.Además, la responsable municipal de Cultura señala que la narración oral “es una herramienta poderosa para conectar con el público y ofrecer experiencias culturales diferentes que enriquecen la programación del municipio”. Sus palabras abren la puerta a un evento que no solo busca entretener, sino también provocar un diálogo íntimo con quienes se sienten en la butaca., que forma parte de la gira 2025 de Félix Albo, aterriza en Montilla con una puesta en escena aparentemente sencilla pero cargada de significado. Un único banco, cotidiano y familiar, se convierte en el eje de un viaje emocional que combina humor, sensibilidad y silencios que hablan por sí solos. En torno a ese mueble tan común, la historia se despliega con un ritmo que va del susurro a la carcajada, de la memoria a la sorpresa.La obra arranca cuando un hombre entra en el zaguán de un tanatorio justo en el instante en que se apaga la luz. Ese gesto mínimo desencadena una cadena de imágenes y emociones: la oscuridad, el silencio y la humedad del vestíbulo se transforman en el umbral hacia un universo de personajes dispares, recuerdos inesperados y situaciones que se van encadenando con la lógica peculiar de la vida misma. La historia avanza casi como si el público caminara junto al protagonista, descubriendo con él retazos de vidas ajenas hasta llegar, finalmente, a la suya propia.Entre tíos abuelos que viven “despacio y bien”, adolescentes que buscan su sitio, jóvenes atrapados en la soledad o escenas que surgen en mitad de la carretera, el relato despliega un mosaico de experiencias humanas que se reconocen sin esfuerzo. Cada aparición, cada gesto y cada historia se apoyan en la palabra y en la capacidad interpretativa de Félix Albo, que hace del silencio un recurso tan expresivo como la risa.El propio autor definecomo una invitación a “bailar la vida con la muerte de pareja”, una frase que resume el espíritu de un espectáculo que no elude la profundidad del tema, pero que lo aborda desde una perspectiva luminosa y cercana. La propuesta, en ese sentido, deja en la sala risas, emoción y preguntas que, como suele suceder con las historias más honestas, no buscan una respuesta inmediata.El evento, organizado por el Área de Cultura en colaboración con Tanatorios de Córdoba (TdCO), se presenta así como una oportunidad para que el público montillano descubra una mirada distinta hacia uno de los grandes universales, envuelta en un relato que combina delicadeza, humor y una sensibilidad que abraza sin solemnidad.