La Diputación refuerza el apoyo al tejido asociativo con la firma de 33 convenios de colaboración

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió hace unos días la firma de 33 convenios de colaboración con asociaciones y fundaciones de carácter social de la provincia que van a permitir “impulsar la dinamización de un tejido asociativo que es clave para el mantenimiento de la calidad de vida en nuestros pueblos”.Así lo afirmó el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, suscribió unos acuerdos de los que destacó que “incluyen convenios de colaboración y convenios nominativos a los que se van a destinar 774.281 euros”.Para Fuentes, se trató de unas iniciativas que “forman parte de la obligación de las administraciones públicas de apoyar el trabajo, muchas veces desinteresado, de esa enorme red de apoyo que constituyen unas asociaciones y fundaciones cuya labor se dirige en gran medida a los colectivos más vulnerables”.“Son entidades que necesitan de nuestro apoyo y lo hacemos aportando fondos a proyectos concretos con los que favorecemos la colaboración público privada para el mantenimiento de uno de los pilares del bienestar”, apostilló el máximo responsable de la Diputación.La Diputación, a través de la Delegación de Derechos Sociales, firmó 10 convenios de colaboración de nueve entidades a los que destinó 345.000 euros, que se dirigieron al Banco de Alimentos Medina Azahara para el proyectoy a Cáritas Diocesana de Córdoba para la iniciativaTambién recibirá la ayuda de la Diputación el colectivo Daño Cerebral Córdoba para el proyecto de rehabilitación físico-funcional dirigido a personas con daño cerebral adquirido; la Asociación Down Córdoba para el programa de formación e inserción laboral de personas con síndrome de Down y la Fundación Emet Arco Iris para el tratamiento de la patología dual en comunidades terapéuticas.A su vez, se firmaron convenios con la Fundación Futuro Singular para los centros de recursos especializados; con la Fundación Hospital San Juan de Dios de Priego de Córdoba para un proyecto de terapia ocupacional; con la Fundación Prode para un proyecto de acompañamiento e inserción laboral para personas con discapacidad y con la Fundación Promi para la actividad ocio y deporte inclusivo.Por otra parte, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), se firmaron 26 convenios nominativos que tuvieron una dotación de 429.281 euros destinados a las entidades Acoda, Acodisval, Acoger, Afa Baena, Afama, Apannedis, Aprofisis, Asaenec, Autismo, Batá, Caminando Juntos, Camino de Futuro, Cocemfe, Colegio de Farmacéuticos, Craer, Despertar Lucena, Don Bosco, Down, Fundación Pública Local Aurora Camacho, Futuro Singular, Mia, Personas Sordas, Prode y Remolinos.