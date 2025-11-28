Manuel García Carretero pronunciará el Pregón de Reyes Magos en Sevilla

El psicólogo montillano Manuel García Carretero protagonizará mañana en la capital hispalense el Pregón de Reyes Magos de 2026, en un acto que el Foro Sigfrida celebrará en el salón de actos del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde se presentará además el cartel y el programa de actividades de la nueva campaña solidaria.La cita tendrá lugar mañana sábado, 29 de noviembre, a las 11.30 de la mañana, en la histórica sede del Círculo Mercantil e Industrial, ubicado en la calle Sierpes. El Foro Sigfrida, entidad organizadora, ha querido que el pregón de este año recaiga en Manuel García Carretero, una figura ampliamente reconocida en el ámbito del voluntariado andaluz y en la acción social vinculada al acompañamiento emocional.El pregonero, militar de profesión y psicólogo de formación, ha dedicado más de dos décadas al voluntariado. Su labor se ha desarrollado en organizaciones como el Teléfono de la Esperanza, la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, la Plataforma Andaluza del Voluntariado y Cáritas. A lo largo de este recorrido ha impulsado programas de apoyo emocional, formación de voluntariado y acciones comunitarias destinadas a fortalecer la red solidaria de Andalucía.Su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos públicos. En 2013, Manuel García Carretero fue distinguido con el XIII Premio Andaluz de Voluntariado, que le fue entregado por la Junta de Andalucía, que subrayó entonces su “dedicación desinteresada”, su compromiso con “un voluntariado transformador y generoso” y su esfuerzo constante por situar el trabajo voluntario en el diálogo con administraciones, empresas y entidades sociales.Este reconocimiento llegaba once años después de haber sido elegido presidente del Voluntariado Social de Sevilla y, en 2007, presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, que representa a más de 90.000 personas voluntarias en la región.En 2016 recibió, además, el Premio al Mérito Humanitario en Andalucía, otorgado por la Asociación Orden al Mérito Humanitario de Andalucía. Aquel acto, celebrado en Sevilla, destacó también a figuras como Antonio Atienza Guillén, José Antonio Márquez Jiménez, José Francisco Carrillo Martos o Josefina Jiménez Barea, todas ellas vinculadas a trayectorias altruistas, sanitarias o de ayuda social.Durante el acto de mañana se presentará también el cartel oficial de la Campaña de Reyes 2025/2026, elaborado por Daniel Becerra Fernández, así como el conjunto de actividades previstas para los próximos meses por parte del Foro Sigfrida, una asociación cultural y social que ha consolidado su presencia en Sevilla a través de conferencias, mesas redondas, iniciativas benéficas y colaboraciones con otras entidades y hermandades de la ciudad. Entre todas ellas, la campaña de recogida de juguetes se ha convertido en una de sus acciones más reconocibles y esperadas.El espíritu del evento, explican desde el Foro, es sencillo pero profundamente simbólico: celebrar la llegada de la Navidad impulsando gestos de solidaridad que acorten distancias y multipliquen oportunidades. Y es que la entrega de un juguete nuevo, aparentemente pequeña, acaba convirtiéndose en una cadena de ilusión que alcanza a hogares que afrontan estas fechas con dificultades económicas o emocionales. De igual modo, el pregón de Manuel García Carretero pretende abrir la puerta a un tiempo de compromiso compartido, donde la ciudadanía pueda sentirse parte activa del bienestar común.