Los sindicatos policiales acusan a Llamas de "romper acuerdos" y "actuar con demagogia"

Los sindicatos con representación mayoritaria en la plantilla de la Policía Local de Montilla han cargado hoy con dureza contra las declaraciones que el alcalde, Rafael Llamas, realizó duranteTanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han defendido, de forma contundente, la labor del Cuerpo y han desmentido algunas de las afirmaciones vertidas por el regidor socialista durante un tenso debate sobre la seguridad ciudadana, desatado tras ella madrugada del pasado miércoles.En un comunicado remitido a, los sindicatos han acusado al alcalde de "faltar a la verdad" y de utilizar un discurso “falaz” y “demagógico” para eludir su responsabilidad en la crisis que atraviesa actualmente el Cuerpo policial montillano. “Es totalmente falso que hasta su llegada a la Alcaldía los miembros de la Policía Local de Montilla desconocieran cómo iban a trabajar en los próximos turnos”, han señalado, en alusión directa a una de las afirmaciones lanzadas por Rafael Llamas durante la sesión plenaria.Lejos de suavizar el tono, los representantes sindicales han recordado que el sistema de turnos ya fue establecido años atrás gracias al esfuerzo de los propios agentes y a un acuerdo alcanzado bajo el mandato del anterior alcalde, Federico Cabello de Alba.“Un arduo trabajo realizado por los representantes en aquellos momentos, incluso en contra de la opinión de algún grupo político, mismamente el suyo, culminaron con un primer acuerdo por el entonces alcalde, Federico Cabello de Alba”, han defendido los portavoces de los agentes, que han querido agradecer el papel desempeñado por su delegado sindical de entonces, Francisco García, "por haber luchado para que ese acuerdo quedara recogido legalmente en el Acuerdo Marco".Además, los representantes sindicales han desmentido de plano que el Gobierno municipal les haya “dado todo” en las últimas negociaciones, como aseguró el alcalde. “Es absolutamente falaz que hace dos años ‘nos diera todo’. Conseguimos —que no se nos dio— la mitad de las pretensiones que llevamos a la mesa de negociación", aseguran los sindicatos, que recuerdan que "hubo una promesa de incorporar el resto de peticiones en futuras negociaciones y aquí estamos esperando".Durante el pleno, celebrado el pasado miércoles, el edil del Partido Popular (PP), Federico Cabello de Alba, ya había denunciado públicamente el cierre nocturno de la Jefatura, que coincidió con un incendio de matorrales en la ladera del castillo de El Gran CapitánEl portavoz del PP calificó la situación de “grave” y pidió al alcalde que “lidere” la defensa de la seguridad, tras recordar ely laEl momento más tenso llegó cuando Rafael Llamas insinuó que “no es el equipo de gobierno sino algunos policías los que están poniendo en riesgo la seguridad de Montilla”. La frase, pronunciada en presencia de dos agentes que asistieron al pleno con carteles de protesta, generó un profundo malestar en los sindicatos.La respuesta sindical no ha tardado en llegar. “Un mínimo de 30+1, mínimo, establece el mínimo para que los servicios mínimos se cubrieran, siempre y cuando esos treinta agentes estuvieran plenamente operativos”, han apostillado, para criticar, a continuación, que se "manipule" el significado de esta cifra.“Con esta cifra, los sindicatos nos garantizábamos una mínima estabilidad a la hora de trabajar, pero usted —interpelando directamente a Rafael Llamas— no se garantizaba que nosotros no exigiéramos más efectivos para poder dar la seguridad que se merece el pueblo de Montilla”, han subrayado.De igual modo, han denunciado la ausencia de policías custodiando edificios públicos, una labor que, aseguran, siempre se había realizado hasta ahora. “La segunda actividad, ni está ni se le espera”, han advertido, para luego añadir: “Ahora cualquiera puede campar a sus anchas en el Ayuntamiento o cualquier otro edificio municipal, con todo lo que ello conlleva de peligroso" para el personal municipal y para la propia Corporación.Los representantes de la Policía Local también han negado que haya falta de compromiso por parte de los dos agentes que habían acudido al pleno con sendos carteles de protesta en los que podía leerse "Esta noche sólo un agente" y "Señor alcalde, cuando quiera, hablamos".“Los agentes que estuvieron en el pleno estaban salientes de un turno de 12 horas”, han detallado, antes de lanzar una invitación directa al alcalde: “Si estaba tan preocupado por el agente que se quedó sólo en la Jefatura, cuando usted quiera nos sentamos y le explicamos nuestras soluciones”.En el tramo final de su comunicado, los sindicatos han hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional. “Somos conocedores de que el alcalde no quiere hablar con nosotros, pero tenemos la responsabilidad que nuestros conciudadanos le han otorgado, igual que nuestros compañeros a nosotros, como representantes legales", afirman los portavoces sindicales, que instan a Rafael Llamas a "dejarse de demagogias y populismos" y a "resolver este grave problema que tiene su pueblo”.