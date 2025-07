¿Existe el número perfecto en la Lotería de Navidad? Esto dicen los datos

¿Qué es realmente un “número perfecto”?

FOTOGRAFÍA: LOTERÍAS EL DÓLAR

Llega julio y, con él, el pistoletazo de salida para uno de los rituales más arraigados en España: la venta de décimos para la Lotería de Navidad. Las administraciones levantan sus persianas con nuevos números recién impresos, y ya hay quienes hacen cola con la misma ilusión que si el sorteo fuera mañana. No es casualidad que los más previsores elijan sus números favoritos en cuanto se ponen a la venta. Cuanto antes compres tus boletos, más fácil te resultará conseguir ese número especial que llevas años jugando o esa combinación que, por puro capricho, sientes que te traerá suerte. Dejarlo para más adelante es arriesgarse a quedarse con lo que quede, lo que otros no quisieron. Si tú también quieres elegir a conciencia y no al azar, lo mejor es que vayas pensando en comprar lotería de navidad antes de que te arrebaten ese número que te hace cosquillas en el estómago.El concepto de “número perfecto” puede sonar a mito, superstición o incluso ciencia matemática, según quién lo diga. En matemáticas, un número perfecto es aquel que equivale a la suma de sus divisores, como el 6 o el 28. Pero cuando hablamos de la Lotería de Navidad, la idea cambia por completo. En este contexto, el “número perfecto” suele referirse a aquel que, según estadísticas, supersticiones o simples corazonadas, parece tener más posibilidades de ser premiado. Pero ¿de verdad hay uno que destaque sobre los demás? ¿Existe esa cifra mágica que multiplica las opciones de ganar el Gordo? Mucha gente está convencida de que sí, y todos los años corren a buscar terminaciones concretas, fechas señaladas o números que ya salieron hace décadas. Sin embargo, los datos reales dibujan un panorama muy diferente.Lo primero que hay que tener claro es que el sorteo de Navidad está diseñado para que todos los números tengan exactamente las mismas posibilidades de ganar. Hay 100.000 bolas, del 00000 al 99999, y cada una tiene una probabilidad idéntica de salir premiada: 1 entre 100.000. Da igual si es capicúa, si termina en 85 o si se parece a la matrícula de tu primer coche. La aleatoriedad del bombo no distingue entre fechas bonitas ni patrones repetidos. Eso sí, la estadística histórica ha alimentado ciertas creencias. Por ejemplo, el número 85 ha sido el final más premiado en la historia del Gordo, seguido por el 57, 64 y 75. También hay quienes dicen que los números entre el 30.001 y el 85.000 han salido con más frecuencia. Pero estas repeticiones no son más que coincidencias dentro de una muestra limitada. Que algo haya ocurrido cinco o siete veces en más de dos siglos no convierte ese dato en una regla fiable. Es como lanzar una moneda cien veces y que salga cara sesenta: ¿significa eso que la moneda está trucada? En absoluto.Desde un punto de vista más riguroso, si analizamos la Lotería de Navidad bajo la lupa de las matemáticas, el resultado es bastante claro: jugar es emocionante, pero no rentable. Por cada décimo de 20 € comprado, el valor esperado del premio que puedes obtener es de unos 14 €, lo que implica una pérdida media de 6 €. Esto no significa que no debas jugar, claro. Forma parte de la tradición y la ilusión navideña. Pero sí deja claro que apostar en base a una estrategia “científica” es una ilusión más. Incluso sumando todos los premios menores y reintegros, las probabilidades de obtener alguna recompensa apenas alcanzan un 5,3 %, mientras que las opciones de recuperar al menos los 20 € se acercan al 70 %. Eso quiere decir que lo más probable es recuperar algo, pero ganar una cantidad importante es tremendamente difícil.Pues sí, si hablamos de probabilidades puras. El número que escojas no va a aumentar ni un ápice tus opciones de llevarte el Gordo. Aun así, hay algo emocional que nadie puede negar: elegir un número que te diga algo tiene su propio valor. Es parte del ritual, de ese juego mental que hace que comprar un décimo se convierta en una historia. Para unos es su fecha de boda, para otros el nacimiento de un hijo o incluso el número de la suerte que llevan tatuado. Y eso, aunque no aumente las probabilidades, sí refuerza la ilusión, que al final es lo que mantiene viva la magia del sorteo.Al final, cada uno encuentra su número perfecto según sus propios motivos. Puede que no tenga ninguna ventaja real, pero sí un valor simbólico que hace que comprarlo sea más especial. Si te toca, dirás que lo sabías. Y si no, bueno, al menos jugaste con el número que querías y no con el que dejaron los demás. Por eso, si hay algo que los datos nos enseñan, es que el mejor número es el que eliges tú, con tu historia, tu superstición o simplemente con esa corazonada que se te mete dentro y ya no se va. Pero si esperas demasiado, puede que otro se lo lleve antes. Y entonces sí que te arrepentirás. Así que mejor no lo dejes pasar: en cuanto puedas, ve a por ese décimo. Nunca se sabe.