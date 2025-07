La seguridad en Montilla enciende el debate político tras el cierre de la Jefatura

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla vivió anoche uno de los plenos más tensos del actual mandato. En el tramo final de la sesión, durante el apartado de Ruegos y Preguntas, el portavoz del Partido Popular (PP), Federico Cabello de Alba y el alcalde de la ciudad, Rafael Llamas, protagonizaron un encendido debate a cuenta de la situación que atraviesa la plantilla de la Policía Local.El detonante fue el cierre "inédito" de la Jefatura de Policía Local durante la pasada madrugada por falta de personal, una situación de la que, coincidiendo además con el incendio de matorrales declarado en la ladera del castillo de El Gran Capitán, queFederico Cabello de Alba inició su intervención subrayando la gravedad de lo ocurrido tras el cierre de la Jefatura de la Policía Local. En alusión a la, apuntó que “hemos pasado gran parte del pleno debatiendo sobre un derecho fundamental, que es la sanidad, y yo quiero hacer un ruego sobre otro derecho fundamental, que es la seguridad”.El edil popular recordó que su grupocon una moción que fue tildada por el equipo de gobierno del PSOE de “alarmista”, pese a haberse apoyado en cifras del Ministerio del Interior para defender su diagnóstico. “Montilla subió un 27 por ciento los delitos en 2024, que venían a sumarse al”, recalcó Cabello de Alba.Además, el concejal del PP hizo alusión a las recientes denuncias de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), queen la localidad a partir del próximo mes de septiembre, a pesar delen Montilla.Cabello de Alba recordó que la AUGC ha lamentado en su último comunicado la "pasividad" de la subdelegada del Gobierno, Ana María López Losilla, así como de muchos ayuntamientos y "de muchos alcaldes que tenían que dar la talla y no la dan". Y añadió: "Y me temo que, entre esos alcaldes, está usted", dijo el edil popular, apelando directamente a Rafael LlamasA su vez, el concejal del PP insistió en que la plantilla de la Policía Local es “francamente insuficiente” y reclamó al regidor socialista que "lidere" la defensa de la seguridad. “Le ruego que dedique más tiempo a la defensa de la seguridad de Montilla, que esa sí es su competencia como jefe supremo de la Policía Local”, apuntó Cabello de Alba, quien recordó que los agentes ya han agotado el cupo de horas extraordinarias permitidas por el Acuerdo Marco.La respuesta del alcalde no se hizo esperar. Con evidente indignación, el primer edil reivindicó que el Pleno ya aprobó hace unos meses una moción para reclamar más efectivos de la Guardia Civil y recalcó que "si estuviera en mis manos traer más agentes, lo haría sin dudarlo". En ese sentido, el alcalde afeó a Cabello de Alba que "sembrara dudas" sobre su compromiso con la seguridad en Montilla.Con respecto a las reivindicaciones que plantea la Policía Local, el alcalde aseguró que “estamos cumpliendo incluso por encima de los acuerdos que tenemos con la plantilla” y recordó que en 2015, cuando asumió la Alcaldía, "los agentes ni siquiera sabían con antelación sus turnos anuales". En ese sentido, recalcó que "ahora se han mejorado las condiciones laborales", aunque reconoció que “todo es mejorable”.No obstante, dirigiéndose a los grupos de la oposición, Rafael Llamas defendió que “si el compromiso de todos es que haya cuarenta policías en Montilla, en los presupuestos contemplamos una partida para poder tener cuarenta policías en Montilla, pero vamos a ver de dónde quitamos: si de Servicios Sociales, de Deportes, de Cultura…”, apelando así a un reparto realista de los recursos públicos.El momento más tenso se vivió cuando Llamas —en presencia de dos agentes que habían acudido al pleno con sendos carteles de protesta en los que podía leerse "Esta noche sólo un agente" y "Señor alcalde, cuando quiera, hablamos"— llegó a aseverar que “no es el equipo de gobierno sino algunos policías los que están poniendo en riesgo la seguridad de Montilla”. Una afirmación que encendió aún más el debate, hasta el punto de que Federico Cabello de Alba tomó la palabra de nuevo para expresar su profundo malestar. “Yo a usted no le permito ese tono de voz conmigo, ni que se enfade conmigo, ni que me eche usted a mí bronca. No se lo consiento”, advirtió el edil popular.El portavoz del PP dejó claro que no responsabiliza al Ayuntamiento de Montilla de los problemas con la plantilla de la Policía Local, pero sí exigió "liderazgo", a la par que insistió en que "en Montilla hay un problema de inseguridad”. De hecho, Cabello de Alba desveló que "hay ciudadanos que están organizándose por grupos de WhatsApp para proteger sus campos y sus viviendas”.Lejos de finalizar, el debate prosiguió, aunque ya con un tono más sereno. El alcalde reconoció su malestar, aunque quiso aclarar que “no estoy enfadado, sino indignado”. Admitió que la situación de la Jefatura de la Policía Local es "grave" y defendió que el equipo de gobierno está tomando medidas, entre ellas, la incorporación mañana viernes de dos nuevos agentes en comisión de servicios, junto a los otros cuatro procesos en marcha a través de una Oferta de Empleo Público (OEP).Visiblemente molesto, Rafael Llamas circunscribió las distintas declaraciones y denuncias que se vienen haciendo por parte de los representantes sindicales de la plantilla de la Policía Local —y de las que se ha venido haciendo eco— a que “estamos viviendo un momento muy concreto en el que hay una reivindicación laboral”.Tras el acalorado debate, tanto el concejal popular como el alcalde se concedieron cierto espacio para el entendimiento. De hecho, Cabello de Alba valoró el anuncio hecho por Rafael Llamas de un próximo pleno monográfico sobre seguridad. “Me alegro de que vaya a haber una sesión monográfica en este sentido para que podamos seguir debatiendo”, dijo, mientras el alcalde, con un tono más conciliador, le reconoció a Federico Cabello de Alba su derecho a exponer ante el Pleno de la Corporación "lo que tenga que decir".Mientras tanto, los sindicatos no dudan en calificar de “grave” la situación que vivió este lunes la Jefatura de la Policía Local y acusan al equipo de gobierno del PSOE de “abandono institucional”. La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha sido señalada por los representantes sindicales por "actuar de espaldas a las necesidades del cuerpo" y por "no mostrar capacidad para ostentar el cargo".