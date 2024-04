La criminalidad aumentó en Montilla un 18,5% durante el pasado año

VOX acusa al Gobierno de "ocultar" los datos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Montilla registró durante el pasado año 2023 un incremento de la criminalidad del 18,5 por ciento, según un informe del Ministerio del Interior que ha sido desvelado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el colectivo mayoritario en el seno del Instituto Armado y que representa a más de 30.000 agentes de todas las escalas.Según el balance publicado por el Gobierno de España, la criminalidad en la provincia de Córdoba aumentó un 12 por ciento en 2023 con respecto al año anterior, por lo que resulta ser la provincia andaluza que experimenta un mayor crecimiento, por encima de la media andaluza y duplicando la media nacional. "De hecho, es la cuarta provincia de todo el país en la que más suben los delitos, solo por detrás de Ávila, Castellón y Guipúzcoa", subraya la AUGC.En el ámbito competencial de la Guardia Civil, ese incremento del índice delictivo supera con creces la media nacional, llegando a un 8,6 por ciento, "con resultados muy dispares entre las distintas poblaciones", tal y como advierten desde el colectivo profesional. Y es que, mientras Palma del Río registra un 4,8 por ciento de aumento, Puente Genil se sitúa muy por debajo, con un 1,9 por ciento, toda vez que Priego de Córdoba y Montilla casi cuadruplican esa media nacional, con incrementos del 19,5 y del 18,5 por ciento, respectivamente."Debe tenerse en cuenta que en Priego de Córdoba se acumula al escandaloso 46,2 por ciento que ya había registrado en 2022, mientras que en Montilla creció un 19 por ciento en ese año", resaltan desde la AUGC, que hace hincapié en que "el aumento de la criminalidad podría ser aún mayor si se incluyeran los datos de toda la provincia, pero solo se publica la estadística de las localidades con más de 20.000 habitantes, precisamente donde más agentes hay".En la estadística de los municipios que son competencia de la Guardia Civil "preocupan especialmente", a juicio de la AUGC, las agresiones sexuales con penetración, que se han triplicado, sobre todo en Montilla y en Palma del Río, donde han registrado incrementos del 100 por cien.Según el informe de Interior desvelado por la AUGC, los delitos contra la libertad sexual llegan al 250 por ciento en Palma del Río y al 33 por ciento en Montilla, mientras que los delitos de lesiones y riña tumultuaria "crecen mucho en todos los municipios con presencia de Guardia Civil, excepto en Palma del Río, pero se disparan sobre todo en Priego de Córdoba, donde aumentan más del doble"."Una vez más, creen enormemente los delitos más directamente relacionados con la baja actividad preventiva, debido a la falta de guardias civiles", denuncia la AUGC, que desvela que los robos con violencia e intimidación suben un 34 por ciento, llegando hasta el 150 por ciento en Priego de Córdoba y al 85 por ciento en Palma del Río, mientras que los robos con fuerza en domicilios se incrementan en un 31 por ciento, destacando Priego con el 86 por ciento y Palma del Río con el 43 por ciento. "Las sustracciones de vehículos crecen un 100 por cien en Priego y un 28 por ciento en Puente Genil", añaden.Como ya ocurrió el año anterior, la cibercriminalidad sigue avanzando "a pasos agigantados", según la AUGC, que reporta un aumento superior al 50 por ciento en el ámbito provincial de la Guardia Civil, donde se duplica la tasa nacional y viene a sumarse al 70,5 por ciento registrado en 2022. El colectivo destaca especialmente el caso de Palma del Río, con un incremento del 163 por ciento –que llega al 176 por ciento en las estafas informáticas–, mientras que los ciberdelitos suben un 68 por ciento en Priego y un 35 por ciento en Montilla."Esos datos tan negativos tienen una relación muy directa con el endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con más de cien vacantes sin cubrir y perdiendo personal progresivamente", denuncia la AUGC, cuyos responsables sostienen que "la estadística de Interior confirma una vez más las reiteradas denuncias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, porque esa falta de agentes afecta gravemente a la seguridad ciudadana, con la mayoría de las dependencias cerradas y las escasas patrullas disponibles sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente".Tras conocer los datos del aumento de criminalidad en Córdoba, el diputado nacional de VOX por Córdoba, José Ramírez del Río, acusó al Ministerio del Interior de "ocultar los datos para favorecer el rédito electoral de Pedro Sánchez"."El año pasado, el Ministerio del Interior ocultó el aumento de la delincuencia en la provincia de Córdoba para conseguir así un mejor resultado electoral para el Gobierno de Pedro Sánchez", declaró José Ramírez del Río, para quien "es una situación que llevamos alertando desde mucho antes".Ramírez del Río recordó que “desde entonces y tras ese ocultamiento de los datos hemos ido recibiendo de forma desgranada y discontinua datos sobre el aumento de la criminalidad en la provincia de Córdoba, datos que son realmente alarmantes”.Además, el diputado de VOX por Córdoba en el Congreso de los Diputados señaló que “son datos que conocíamos, datos que hemos ido conociendo gracias a las asociaciones de la Policía y la Guardia Civil, que nos han trasladado en multitud de ocasiones la necesidad de aumentar las plantillas y los recursos materiales, no sólo por el déficit sino además por el cambio de la criminalidad existente que exige cubrir puestos en las calles con recursos apropiados”.Sin embargo, según explicó José Ramírez del Río “hasta la fecha, el Ministerio del Interior no ha proporcionado nada, no ha proporcionado ningún tipo de recursos que traiga soluciones a este déficit de personal y de recursos. La realidad es que el Ministerio del Interior, el Gobierno de Sánchez, sólo proporciona propaganda, propaganda y más propaganda, mientras, los recursos necesarios para atajar el aumento de la delincuencia en nuestra provincia y en España en general, no llegan”.