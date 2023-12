Un festival musical pone el broche de oro a la EDUSI 'Imagina Montilla'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El festival musicalsirvió anoche para poner el broche de oro a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 'Imagina Montilla' , gracias a la cual, la localidad ha recibido más de 6,2 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).Desde las 17.00 de la tarde, el nuevo auditorio del Centro de Arte Contemporáneo y Vino (Envidarte) congregó a un gran número de espectadores que no quisieron perderse el talento musical de los jóvenes integrantes de la Escuela de Canto dirigida por Cristina Guzmán ni la fuerza arrolladora de Imperio Reina, que conquistó a su público tras su exitosa aparición en 'Got Talent España' , el popular concurso de Telecinco presentado por Santi Millán y que, en su novena temporada, cuenta como miembros del jurado con Florentino Fernández, Risto Mejide, Paula Echevarría y Edurne.La gala, coordinada por Huronera Producciones, también contó con las actuaciones de las bandas montillanas Show de Versiones, Paraguas de Lana, Los Kaos, Avenate y el DJ Jammix Experience. Un espectáculo que ofrecieron más de siete horas de música en directo y que pusieron a prueba la acústica del complejo sociocultural de Envidarte que, precisamente, fue uno de los principales proyectos de la EDUSICon todo, la agenda arrancó a primera hora de la mañana con las, en la que se analizaron las nuevas formas de participación ciudadana en Montilla de la mano de numerosos colectivos de la localidad y de vecinos que, a título particular, también quisieron exponer su visión sobre el futuro de la ciudad.El acto de apertura contó con la intervención del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, acompañado de la diputada provincial de Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, y el teniente de alcalde de Bienestar Social, Cultura e Igualdad, Manuel Carmona."Desde el equipo de gobierno se ha apostado, en todo momento, por el modelo que Europa invitaba a seguir", explicó el alcalde , quien hizo hincapié en que las inversiones que se han acometido en los últimos años en la localidad "no solo han contado con fondos procedentes de la Unión Europea sino que, también, se han aportado recursos propios del Ayuntamiento".Para el primer edil, ello "pone de manifiesto que, además de una buen ejecución técnica de los proyectos, también se ha realizado una buena gestión económica de los fondos, posibilitando que nuestro municipio cuente con espacios ya renovados", como el Parque Enrique Tierno Galván , la próxima apertura al público del Convento de Santa Clara , el Museo de El Gran Capitán , el complejo sociocultural Envidarte, el Estadio Municipal de Fútbol o las instalaciones deportivas “La idea con estas jornadas es comenzar a hacer pedagogía sobre los nuevos modelos de coparticipación para propiciar otras formas de activar a la ciudadanía de Montilla y poder transitar un cambio enfocado a hacer cosas juntos y generar nuevas dinámicas que permitan un proyecto ciudadano colaborativo”, destacó, por su parte, Manuel Carmona.Tras la recepción y bienvenida institucional, se llevó a cabo una mesa redonda con experiencias de participación para reflexionar sobre cómo se construyen estos espacios, a cargo de Sergi Mari, con la experiencia sobre el programa, del Ayuntamiento de Barcelona; Nacho Muñoz, CEO de Innovación Colectiva, quien mostró las actuaciones realizadas desde El Barrio que Quieres en Montilla y Gerardo Sánchez, CEO de ADNUrbano, quien expuso el proyectosobre intervenciones colectivas realizadas en algunas barriadas de su ciudad.Además, el programa de actos contempló un espacio de codiseño y un taller en el que se trabajaron distintas acciones de participación ciudadana y se invitó a los asistentes a la creación de una idea y al desarrollo de un proyecto ciudadano conjunto.Las jornadas finalizaron con la presentación de los resultados de las actuaciones realizadas en el marco de la EDUSI, así como con una visita guiada por los espacios de Envidarte y un catering para propiciar el encuentro mientras se visualizaron los proyectos que se han acometido en diferentes pantallas.“Echamos la mirada atrás y el trabajo en todos los ámbitos municipales ha sido arduo y espectacular", subrayó Rafael Llamas, quien hizo hincapié en que el Ayuntamiento ha llegado al cierre del programa "prácticamente con el 100 por cien del presupuesto ejecutado, una cifra casi inalcanzable para otros ayuntamientos que no han tenido esa capacidad de materialización de los proyectos planteados y que ahora sitúa a Montilla en un lugar privilegiado para nuevas convocatorias”.A juicio de Rafael Llamas, tanto las jornadas como el festival musical con el que se clausuró el programa de actos han sido “una forma de celebrar el gran trabajo que se ha venido realizando por el Ayuntamiento de Montilla en su conjunto, por la Corporación municipal y, también, por el equipo de técnicos y trabajadores, que han hecho un esfuerzo importante para poder decir hoy que somos un municipio referente respecto a la gestión de estos fondos europeos”.