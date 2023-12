Imperio Reina sorprende al jurado de 'Got Talent' con un espectacular homenaje a María Jiménez

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: TELECINCO

El artista montillano José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina , volvió a dejar boquiabiertos a muchos de los espectadores de, el popular concurso de Telecinco presentado por Santi Millán y que, en su novena temporada, cuenta como miembros del jurado con Florentino Fernández, Risto Mejide, Paula Echevarría y Edurne.Tras su sorprendente interpretación del famosoque le valió el pase directo a la siguiente fase , Imperio Reina llegó a las audiciones de la tercera tanda de semifinales luciendo el archiconocido tocado de plumas de pavo real que lució la recientemente fallecida María Jiménez. Y lo hizo para interpretar uno de sus temas más conocidos, Se acabó, una canción que, con el tiempo, llegó a convertirse en todo un himno contra la violencia machista."Eres una maravilla de artista, muy completa: cantas, bailas, imitas… Traes todo tu arte", le comentó emocionada Paula Echevarría, mientras que Edurne confirmó que la drag queen montillana había sido, realmente, "una reina". Por su parte, el integrante más duro del jurado, Risto Mejide, terminó rindiéndose a la fuerza escénica de Imperio Reina y reconoció que había estado "fantástica".En declaraciones a Montilla Digital , Imperio Reina ha vuelto a expresar su agradecimiento ay a Telecinco "por el excelente trato que me han dispensando", al igual que a su familia y a todo el público de Montilla, "que no ha dejado de enviarme mensajes y muestras de apoyo desde la emisión del primer programa".José Manuel Reina, que atesora ya más de ocho años como profesional del espectáculo, ha tenido que recorrer un camino que, asegura, "no ha sido fácil" pero que, sin duda, a la vista de los resultados y de los últimos éxitos cosechados, "ha merecido la pena".Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias por el covid-19, Imperio Reina apenas si baja de los escenarios. "Desde que se reactivó la vida tras la pandemia llevo trabajando por toda España, cantando con muchísimos tipos de espectáculos", reconoce el artista que, el pasado mes de junio, protagonizó OrguYO de lo que eres , la campaña que lanzó el grupo Atresmedia –formado por Antena 3, La Sexta, Mega, Onda Cero o Melodía FM, entre otras emisoras– con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.Junto al presidente de la Fundación 26 de Diciembre y a uno de los integrantes del equipo de rugby inclusivo Madrid Titanes, el spot de Atresmedia, que pretendía "promover la diversidad y conectar a las personas con la realidad que les rodea", contó con la destacada aparición de Imperio Reina, un artista que, a sus 29 años, ha conseguido crear su propia marca dentro del mundo del espectáculo, gracias a sus llamativas caracterizaciones y a sus sentidas interpretaciones, especialmente en copla y en lírica, aunque también sobresale en otros estilos musicales.Aunque su "centro de operaciones" se encuentra en Madrid y Barcelona, Imperio Reina no deja de actuar en escenarios del resto de España. Tras protagonizar en la Navidad de 2021 el spot con el que Antena 3 quiso "visibilizar la pluralidad y la diversidad de su audiencia, así como el carácter inclusivo de la cadena", José Manuel Reina rindió tributo acon el espectáculodentro del programa de actos de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles . Y ahora seguirá ofreciendo actuaciones por toda España, trabajo que compaginará con sus apariciones en diversos programas de televisión.