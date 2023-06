Imperio Reina protagoniza la campaña de Atresmedia para reivindicar la diversidad con motivo del Orgullo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IMPERIO REINA

El artista montillano José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina, protagoniza desde ayer, la nueva campaña que ha lanzado el grupo Atresmedia –formado por Antena 3, La Sexta, Mega, Onda Cero o Melodía FM, entre otras emisoras– con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.Junto al presidente de la Fundación 26 de Diciembre y a uno de los integrantes del equipo de rugby inclusivo Madrid Titanes, el spot de Atresmedia, que pretende "promover la diversidad y conectar a las personas con la realidad que les rodea", cuenta con la destacada aparición de Imperio Reina, un artista que, a sus 29 años, ha conseguido crear su propia marca dentro del mundo del espectáculo, gracias a sus llamativas caracterizaciones y a sus sentidas interpretaciones, especialmente en copla y en lírica, aunque también sobresale en otros estilos musicales.Con formación en Arte Dramático, José Manuel Reina Torres atesora ya más de ocho años como profesional del espectáculo, un camino que, asegura, "no ha sido fácil" pero que, sin duda, a la vista de los resultados y de los últimos éxitos cosechados, "ha merecido la pena".Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias por el covid-19, Imperio Reina apenas si baja de los escenarios. "Desde que se reactivó la vida tras la pandemia llevo trabajando por toda España, cantando con muchísimos tipos de espectáculos", reconoce el artista, en declaraciones aAunque se "centro de operaciones" se encuentra en Madrid y Barcelona, Imperio Reina no deja de actuar en escenarios del resto de España. "Aunque en Montilla todavía se tiene esa imagen más folclórica de mí, lo cierto es que en mis espectáculos canto de todo: copla, música pop y rock de los ochenta y de los noventa o, incluso, metal", asegura este artista todoterreno que, en 2021, se convirtió en el primer embajador del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos Tras protagonizar en la Navidad de 2021 el spot con el que Antena 3 quiso "visibilizar la pluralidad y la diversidad de su audiencia, así como el carácter inclusivo de la cadena", José Manuel Reina vuelve ahora a la palestra, también de la mano de Atresmedia, un grupo por el que cada día pasan millones de personas a través de sus canales, emisoras y plataformas.De este modo, tal y como ha avanzado el grupo de comunicación,es una acción que tendrá "un largo recorrido" a través de las diferentes ventanas televisivas y digitales. "Es una campaña inclusiva y plural que refuerza la responsabilidad del grupo con los espectadores, la realidad de nuestro país y que mantiene la coherencia con su modelo de televisión y la diversidad de sus contenidos", sostienen desde Atresmedia.En esta ocasión, el grupo ha apostado por una campaña en la que se aborda la importancia de la autoaceptación. "Atresmedia quiere lanzar a todos un alegato por el amor propio, con un mensaje claro sobre valorarse y quererse a sí mismos, por eso se pone en valor el amor hacia ese yo al que muchas personas siguen renunciando por miedo al rechazo", recalcan desde la dirección de la compañía.Para Imperio Reina, esta campaña de Atresmedia "ayuda a visibilizar a todas las personas", a las puertas de un verano repleto de galas. "No tengo prácticamente ni un fin de semana libre hasta noviembre, tanto con actuaciones en solitario como con otros espectáculos de lo más variado", reconoce el artista montillano, que se encuentra inmerso, también, en un homenaje a Lola Flores, con motivo del centenario de su nacimiento, que espera poder presentar durante la próxima Fiesta de la Vendimia. A su vez, entre los meses de octubre y noviembre, Imperio Reina se enrolará en la gira, que recorrerá toda España, y que compaginará con sus apariciones en diversos programas de televisión.