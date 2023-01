El Pleno da luz verde a los presupuestos municipales del año 2023 gracias a los doce votos favorables del PSOE

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla dio anoche luz verde a los presupuestos municipales del año 2023, que ascienden a casi 24,6 millones de euros, gracias a los votos favorables del PSOE, la abstención de Izquierda Unida (IU) y del grupo de concejales no adscritos y los votos en contra del Partido Popular (PP) y de Ciudadanos.La teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, fue la encargada de desgranar un documento que, a su juicio, "ofrece equilibrio y estabilidad" al Ayuntamiento y que persigue que, tras las elecciones municipales del próximo mes de mayo, el Consistorio esté "en las mejores condiciones posibles para afrontar un nuevo mandato".La responsable municipal de Hacienda, que se mostró muy emocionada durante toda la sesión plenaria –lo que llevaría a pensar que no concurrirá a las próximas elecciones municipales–, agradeció la labor del personal municipal, tanto de Secretaría como de Tesorería e Intervención, y "todo lo aprendido durante todos estos años con ellos".Entre las principales inversiones que afrontará el Consistorio montillano durante el año 2023, Rodríguez destacó las obras que se están llevando a cabo en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), un proyecto que cuenta con una inversión global de 6,5 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).Entre estas actuaciones sobresalen la rehabilitación del Parque Enrique Tierno Galván , las obras de accesibilidad en la calle Santa Ana y en la calle San Francisco Solano –previstas para este año–, además de la cofinanciación de los proyectos incluidos en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios (PIRE) para convertir el Palacio de los Duques de Medinaceli en un hotel y para acondicionar las instalaciones del CEIP San Francisco Solano. "Estos dos edificios son los que cumplen los criterios establecidos para acceder a estas líneas de subvenciones”, detalló Ana Rodríguez.El capítulo de inversiones recogidas en los presupuestos municipales para el año 2023 también contempla la mejora del equipamiento del CEIP Gran Capitán y el desarrollo del proyecto de la Escuela de Hostelería en la parte alta del Mercado de Abastos El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Montilla, a través de su portavoz, Sergio Urbano, criticó que el pleno de presupuestos se celebrará a finales del mes de enero "y no antes de la finalización del año 2022, como marca la ley". El edil de la formación naranja planteó “la puesta en marcha de un Plan de Revitalización y Modernización Digital para el comercio local consolidado” y reclamó, entre otras muchas medidas , el aumento de las ayudas destinadas a la mejora, rehabilitación y accesibilidad de viviendas, para familias en situación de riesgo, "apostando de verdad por la información de su existencia entre la población montillana".Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), Javier Alférez, lamentó que la batería de propuestas que había planteado su formación al equipo de gobierno “no se haya visto reflejada” en el documento que se sometió anoche a la consideración del Pleno y recordó que el pasado año, aunque las enmiendas que aportaron sí se reflejaron en el documento que se sometió a votación, “finalmente no se llegaron a ejecutar”.De igual modo, la concejala María Luisa Rodas desgranó las iniciativas que el Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) había planteado al equipo de gobierno , entre las que destacó una actuación en la ladera de El Coto, junto al Paseo de Cervantes, y en la Cuesta de la Pena –que ya se contempló en los presupuestos del año 2022–, así como la tercera y última fase de reurbanización de la calle Puerta de Aguilar, en el tramo que discurre entre las calles Ortega y Palomar y la Avenida de Andalucía.El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Carmona, atribuyó la falta de respaldo de los grupos de la oposición a los presupuestos que presentó el equipo de gobierno a la proximidad de las elecciones municipales, lo que provocó las respuestas de Sergio Urbano y María Luisa Rodas, que coincidieron en criticar la "falta de consenso que ha presidido el proceso de elaboración" de las cuentas del Ayuntamiento, una crítica también compartida por el portavoz popular, Javier Alférez.Por último, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, rebatió las declaraciones que hizo en Montilla el portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, quien acusó al primer edil de defender en el pleno de la institución provincial, del que forma parte, “que se le quitase el 40 por ciento del dinero que viene a Montilla a través de los planes destinados directamente a los ayuntamientos”.Según Rafael Llamas, la Diputación de Córdoba abordará en la próxima sesión plenaria la transferencia de los remanentes de tesorería a los diferentes municipios de la provincia, una información que, según el alcalde de Montilla, "conoce perfectamente el portavoz del PP pero no ha querido contarlo". De este modo, Llamas garantizó que los ayuntamientos de la provincia recibirán la misma cantidad que el pasado año con cargo al Plan Más Provincia