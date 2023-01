El PP defiende incrementar las partidas destinadas a promoción turística, comercio y desarrollo industrial

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Montilla defenderá esta noche, durante la sesión plenaria extraordinaria que celebrará la Corporación para aprobar los presupuestos municipales para el año 2023 , incrementar las partidas destinadas a promoción turística, comercio y desarrollo industrial.Así lo avanzó ayer el portavoz de la formación, Javier Alférez, quien compareció junto al diputado provincial Félix Romero en una rueda de prensa en la que recordó que el incremento en un 5 por ciento de las cuentas municipales para este año –que rozan los 24,6 millones de euros– se debe a la ayuda a la Dependencia que aportará la Junta de Andalucía por importe de 926.000 euros.En cuanto a las propuestas planteadas por los populares en las distintas Comisiones de Cuentas, Javier Alférez destacó que “han sido consensuadas con todos los entes locales”, con el objetivo de “favorecer el desarrollo económico de Montilla”, no solo desde el punto de vista empresarial sino, también, contemplando otros sectores como el cultural, el educativo, el social y el de ocio.Junto a la puesta en marcha de un Plan Director para el arreglo de calles y caminos del término municipal de Montilla, el Grupo Municipal del PP defiende el incremento de las partidas correspondientes a promoción turística, a comercio, a desarrollo industrial y a actuaciones en centros educativos que sean de competencia municipal.De igual modo, Javier Alférez mostró su "preocupación" por la situación en la que se encuentra el polígono de El Cigarral, toda vez que reclamó la necesidad de facilitar ayudas o incentivos económicos a autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como para aquellos proyectos que generen empleo en la localidad.El portavoz del Grupo Municipal Popular lamentó que la batería de propuestas que ha planteado su formación al equipo de gobierno “no se ha visto reflejada” en el último borrador de presupuestos presentado a los grupos de la oposición y recordó que el pasado año, aunque las enmiendas que aportaron sí se reflejaron en el documento que se sometió a votación, “finalmente no se llegaron a ejecutar”.Al respecto, Félix Romero, afirmó que la decisión del equipo de gobierno de obviar las enmiendas del PP al borrador de presupuestos es “bueno para nosotros” porque “el año pasado tardamos doce meses en descubrir que no nos estaban haciendo caso y, este año, podemos ver desde el minuto uno que no nos van a hacer caso”.El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba acusó a Rafael Llamas de defender en el pleno de la institución provincial, del que forma parte, “que se le quitase el 40 por ciento del dinero que viene a Montilla a través de los planes destinados directamente a los ayuntamientos” y situó en 86.000 euros la cantidad que el Consistorio montillano dejaría de ingresar solo en concepto del Plan Más Provincia Tras criticar el retraso en la aprobación del presupuesto provincial , Romero también aludió a la “incertidumbre” que padecen muchos ayuntamientos que, según defendió, desconocen cuánto dinero recibirán de la Diputación ni cuándo se ingresará, de ahí que denunciara a Rafael Llamas por “anteponer los intereses partidistas a los propios intereses de la ciudad de Montilla”.