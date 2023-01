Salud destina 210.000 euros a la creación de una sala de Radiología convencional en el Hospital de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Junta de Andalucía licitará a finales de este mes una sala de Radiología convencional para el Hospital de Montilla por importe de 210.000 euros. Así lo anunció ayer la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, que salió así al paso de las denuncias planteadas en los últimos días por el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (Tecnos) y, este lunes, por el propio Comité de Empresa del centro Las quejas por el "gravísimo estado" en el que se encuentra el Área de Radiodiagnóstico contaron ayer con un nuevo testimonio, esta vez de la mano del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO), cuya delegada, Felipa González, denunció que la sala de Rayos "está llena de andamios para que no se venga al suelo la columna del aparataje radiológico”.Al respecto, María Jesús Botella reconoció que en estos momentos se está procediendo a la reparación de los equipos de diagnóstico de las dos salas con las que cuenta actualmente el centro sanitario montillano "para subsanar algunas deficiencias detectadas".Mientras tanto, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha elaborado un "plan de contingencia" para dar respuesta a la demanda y que, según la delegada, incluye varias medidas, como la utilización de un equipo portátil para la realización de radiografías o la derivación de pacientes al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en caso necesario.Para CCOO, sin embargo, esta medida resulta "inaceptable e intolerable", por el "riesgo que puede conllevar el uso excesivo del aparato de radiología portátil, tanto para profesionales como para personas usuarias del centro", puesto que, según el sindicato, "no tiene las mismas medidas de seguridad en protección radiológica que los equipos ubicados en las salas de Radiología convencionales".La delegada de Salud y Consumo reiteró ayer que, para la Junta de Andalucía, "es una prioridad restablecer el Servicio de Radiología en el Hospital de Montilla con todas las garantías y prestar el mejor servicio público sanitario a todos los pacientes que pertenecen a este centro sanitario del sur de la provincia”.Por último, Botella aseguró que “estamos en contacto directo y permanente con los responsables del hospital para hacer un seguimiento continuo de esta situación” y llamó la atención sobre la “escasa inversión en el hospital montillano durante los últimos 20 años”, arguyendo que "ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha intervenido en el equipamiento diagnóstico de Radiología, como hizo en 2022, además de en la sustitución del TAC original por uno nuevo".Sin embargo, José Damas, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, denunció ayer que “esta situación es un claro ejemplo de la pésima gestión que de los centros hospitalarios que pertenecían a la antigua Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir se está haciendo por parte del SAS, desde su integración en enero de 2022".En opinión del dirigente sindical, "la dejadez y el desinterés por la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía es manifiesta, pues es inaceptable que el Hospital comarcal de Montilla, de nivel 4, carezca de un servicio de Radiología con unas instalaciones dignas que garanticen la seguridad y salud de sus profesionales y que a la ciudadanía no se le pueda prestar una atención con total garantía, eficacia y con la rapidez que se requiere y merecen"."Es incuestionable que un centro hospitalario de este nivel y con un servicio de Urgencias debe contar con una sala de radiología convencional que permita un tiempo de respuesta acorde con las necesidades diagnósticas que cada caso requiera a criterio del personal facultativo”, añadió Damas.