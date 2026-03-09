Montilla visibiliza el papel de las mujeres en el marco Montilla-Moriles

Montilla rindió ayer un emotivo y original homenaje a las mujeres que, desde hace siglos, han estado vinculadas al sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles, con un acto institucional celebrado en el Salón Municipal San Juan de Dios que puso el broche de oro a laLa jornada del 8 de Marzo concentró los principales actos organizados por el Ayuntamiento de Montilla con motivo de esta conmemoración, en una programación que durante varias semanas ha reunido actividades formativas, culturales, deportivas y reivindicativas dirigidas a toda la ciudadanía bajo el lemaEl programa institucional comenzó a las 11.00 de la mañana con una manifestación que partió desde la rotonda situada en la confluencia de la Avenida de Andalucía con la Avenida de Boucau. Desde allí, la marcha recorrió el centro urbano hasta llegar al Ayuntamiento de Montilla, donde continuaron los actos institucionales.Así, a las 12.00 del mediodía, el salón de plenos acogió la celebración de una sesión extraordinaria de la Corporación para la aprobación de la moción elaborada por el Consejo Municipal de la Mujer. Y a las 13.00 de la tarde tuvo lugar el Homenaje a la Mujer en el Salón Municipal San Juan de Dios, un acto centrado en la presencia femenina en la cultura del vino.El reconocimiento adoptó un carácter colectivo y simbólico, sin personalizarse en una figura concreta, con el objetivo de representar a todas las mujeres que, a lo largo de los tiempos, han formado parte de la cultura vitivinícola del marco Montilla-Moriles. De este modo, la iniciativa permitió poner en valor la aportación histórica y actual de las mujeres en un ámbito estrechamente ligado a la identidad del municipio.El acto contó con la participación de la periodista y poeta montillana María Garal, que estuvo acompañada por la flautista Sherezade Jurado Navarro, quienes contribuyeron a dar forma a un homenaje concebido para recordar el papel que muchas mujeres han desempeñado en el mundo de la vid y el vino.Y es que el reconocimiento también evocó figuras históricas vinculadas al sector. Entre ellas destacó, histórica bodeguera montillana que, en pleno siglo veinte y en un contexto complejo, sostuvo con firmeza el timón de, una de las casas vinícolas más representativas del marco Montilla-Moriles.Más atrás en el tiempo, el homenaje permitió recordar a Luisa, Sabina y Candelaria Alvear, mujeres vinculadas a la bodega más antigua de Andalucía. De hecho, y aunquees la figura más conocida, en la memoria también estuvo presente la figura de Luisa Ward, su madre, y de Candelaria Alvear, su hermana, destacando su papel como grandes viajeras, gestoras de su patrimonio e impulsoras dedurante el siglo XIX.Vinculadas a esta firma bodeguera montillana, el acto celebrado ayer en el Salón San Juan de Dios también subrayó la trayectoria de, presidenta de lay colaboradora de, así como de Inmaculada Luque Herrador, directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación.De igual modo, estuvieron presentes en el acto las hermanas Charo y Ángela Jiménez Luque-Romero, santo y seña del, en plena Sierra de Montilla, o, recientemente distinguida por la Diputación de Córdoba con el galardón honorífico Ejemplo de Igualdad, en el marco de los Premios Córdoba en Igualdad.Junto a, una de las pocas mujeres dedicadas al artesanal oficio de la tonelería, el acto de homenaje también sirvió para reconocer, entre otras muchas personas, a, responsable de Marketing de, así como a Charo Jiménez Espejo, custodia delEn la actualidad, firmas comoo lacuentan en sus plantillas —y, en algunos casos, en sus órganos de dirección— con mujeres que son santo y seña de una comarca vinculada históricamente a la excelencia de sus vinos y vinagres.Pero también hay oficios vinculados al vino que, ayer, también estuvieron presentes en este Homenaje a la Mujer. Es el caso de la venencia —personificada en Aurora Luque Córdoba, impulsora de la— o la sumillería —encarnada ayer por Mara de Miguel Peláez, periodista y escritora montillana que, en 2002, se proclamó como—.De igual modo, el acto reconoció la labor de la ingeniera agrónoma Ángela Portero Bellido, responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador; de las periodistas Carmina Leiva y Rosa Márquez; y de la historiadora María Dolores Ramírez, vinculada a las desaparecidas Bodegas Montulia, además de autora del libro"El objetivo de este Homenaje a la Mujer es el visibilizar el trabajo de numerosas mujeres de la vid y el vino, cuyo papel ha permanecido durante décadas en un segundo plano dentro de un sector tradicionalmente masculinizado, pese a su presencia en el campo, en las bodegas y también como profesionales, investigadoras o transmisoras de este patrimonio", resaltó la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que “el 8 de Marzo no es solo una fecha señalada en el calendario, sino un compromiso firme y permanente del Ayuntamiento con la igualdad real entre mujeres y hombres”. Además, señaló que esta programación “es reflejo del trabajo coordinado con el Consejo Municipal de la Mujer, asociaciones y colectivos que llevan años construyendo una ciudad más justa e igualitaria” y añadió que “seguiremos impulsando políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres y combatan cualquier forma de violencia o discriminación”.Por otro lado, el Ayuntamiento ha impulsado un bloque específico de actividades de coeducación en los centros escolares, con la propuestaen Educación Infantil, el talleren Educación Primaria y, en Educación Secundaria, un Taller de Educación Sexual impartido por la psicóloga Marina Josende, junto al taller sobre corresponsabilidad, desarrollado por la empresa Ágora.En ese sentido, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, defendió que “trabajar la igualdad desde la educación es fundamental para construir una sociedad libre de violencias y basada en el respeto y la corresponsabilidad” y destacó que esta programación “combina reflexión, cultura, deporte y formación para implicar a toda la ciudadanía”.