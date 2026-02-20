Montilla despliega un amplio programa de actividades con motivo del 8M



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla desarrollará durante las próximas semanas una completa programación con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema, con actividades formativas, culturales, deportivas y reivindicativas dirigidas a toda la ciudadanía con el objetivo de reforzar el compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que “el 8 de Marzo no es solo una fecha señalada en el calendario, sino un compromiso firme y permanente del Ayuntamiento con la igualdad real entre mujeres y hombres”. Además, señaló que esta programación “es reflejo del trabajo coordinado con el Consejo Municipal de la Mujer, asociaciones y colectivos que llevan años construyendo una ciudad más justa e igualitaria” y añadió que “seguiremos impulsando políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres y combatan cualquier forma de violencia o discriminación”.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, detalló que el programa arrancó el pasado 13 de febrero con el Taller de Yoga y Mindfulness, impartido por Jorge Santos en el castillo de Montilla, que se celebra todos los viernes hasta el 24 de abril en horario de 10.00 de la mañana a 13.00 de la tarde.De igual modo, hasta el próximo jueves 26 de febrero puede visitarse en el Salón Municipal San Juan de Dios la exposición, organizada por Amnistía Internacional en colaboración con la Asamblea Feminista de Montilla y el Ayuntamiento, con horario de tarde y visitas concertadas para centros educativos, asociaciones y colectivos. Asimismo, mañana sábado 21 de febrero se celebrarán las jornadasen el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena".La programación continuará el viernes 6 de marzo con el taller, a cargo de Patricia Osuna en, que combinará la cata de cuatro vinos con la introducción guiada a cuatro libros y un espacio de diálogo. Un día después, el sábado 7 de marzo, el campo de fútbol municipal acogerá la cuarta edición del Torneo Escolar Solidario "Memorial Rafi Tejada", organizado por el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno".El domingo 8 de marzo concentrará los principales actos institucionales, con una manifestación que partirá a las 11.00 de la mañana desde la rotonda situada en la confluencia de la Avenida de Andalucía con la Avenida de Boucau y que llegará hasta el Ayuntamiento.A continuación, a las 12.00 del mediodía, se celebrará un pleno extraordinario para la aprobación de la moción elaborada por el Consejo Municipal de la Mujer y, a las 13.00 de la tarde, tendrá lugar el Homenaje a la Mujer en el Salón de San Juan de Dios, dedicado a la presencia femenina en la cultura del vino. La programación culminará el 10 de marzo con el Homenaje a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, que se celebrará en Santaella.Por otro lado, el Ayuntamiento ha impulsado un bloque específico de actividades de coeducación en los centros escolares, con la propuesta, el talleren Educación Primaria y, en Educación Secundaria, un Taller de Educación Sexual impartido por la psicóloga Marina Josende, junto al taller sobre corresponsabilidad, desarrollado por la empresa Ágora.En ese sentido, Lidia Bujalance defendió que “trabajar la igualdad desde la educación es fundamental para construir una sociedad libre de violencias y basada en el respeto y la corresponsabilidad” y destacó que esta programación “combina reflexión, cultura, deporte y formación para implicar a toda la ciudadanía”.