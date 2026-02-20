Una mesa redonda de La Unión reunirá mañana a capataces y hermanos mayores

La Agrupación Musical La Unión celebrará mañana sábado, 21 de febrero, a las 21.00 de la noche, en su local de ensayo de la calle Río de la Hoz, una mesa redonda con representantes de distintas hermandades con las que la formación que dirige Miguel Estepa mantiene alguna vinculación. La iniciativa se enmarca en los actos conmemorativos del 45.º aniversario fundacional de la banda y está abierta a toda la ciudadanía.La actividad, que llevará por título, reunirá a responsables de corporaciones a las que la formación acompaña actualmente durante la Semana Santa, en un encuentro concebido como un espacio de diálogo en torno al mundo cofrade y musical.La propuesta se enmarca dentro del programa conmemorativo que la agrupación está desarrollando con motivo de sus 45 años de trayectoria, con el propósito de fomentar el conocimiento de esta tradición y estrechar los vínculos entre los distintos colectivos implicados.La mesa redonda contará con la participación de, capataz de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia de Montilla;, capataz de la Oración en el Huerto de Montilla; Julio Venzalá, capataz y hermano mayor de la Hermandad del Descendimiento de Cabra; y, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno de Montilla. Todos ellos aportarán su experiencia y su visión desde distintas responsabilidades dentro del ámbito cofrade.En ese sentido, el encuentro está concebido como una oportunidad para profundizar en las relaciones que se establecen entre las hermandades y las formaciones musicales, un vínculo estrechamente ligado al desarrollo de la Semana Santa. La organización ha confirmado que el acceso será libre para todas las personas que deseen asistir, facilitando así la participación de aficionados, cofrades y vecinos interesados en conocer más de cerca esta realidad.La convocatoria forma parte de los actos organizados por la Agrupación Musical La Unión para conmemorar su fundación en 1981, una efeméride que pone de relieve una trayectoria consolidada dentro del panorama musical cofrade. Desde sus inicios, la formación ha llevado el nombre de Montilla por buena parte de la geografía andaluza, con actuaciones en ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera o Écija, además de participar en escenarios fuera de Andalucía, como San Joan Despí, en Barcelona, o las localidades ciudadrealeñas de Tomelloso y Valdepeñas.De igual modo, entre los hitos más destacados de su historia figura su intervención en el Teatro Cervantes de Málaga en el año 2007, dentro delorganizado por Canal Sur Radio, así como el acompañamiento musical realizado el Martes Santo de 2010 tras el paso de misterio de la Hermandad Salesiana de El Prendimiento de Córdoba, desde la Iglesia de María Auxiliadora hasta la Santa Iglesia Catedral.Asimismo, la agrupación cuenta con cuatro trabajos discográficos titulados. A esta producción se suma la colaboración que llevó a cabo en octubre de 2006 en el disco, en el que también participaron formaciones como Virgen de los Reyes, Los Gitanos de Sevilla o Pasión de Linares.En la actualidad, el repertorio de la formación ronda el centenar de marchas, muchas de ellas de composición propia, a las que se incorporarán nuevas piezas en próximas fechas. Entre los elementos más representativos de la agrupación destaca el banderín en terciopelo con bordados en hilo de oro que estrenó en 1999, en el que aparece el escudo de Montilla y las imágenes de San Francisco Solano y la Virgen de la Aurora, patronos de la localidad.Con esta mesa redonda, la Agrupación Musical La Unión continúa desarrollando el programa de actividades previsto para conmemorar sus 45 años de historia, reforzando su papel dentro del ámbito cofrade y musical de Montilla y propiciando espacios de encuentro entre los distintos protagonistas de la Semana Santa.