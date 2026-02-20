Montilla Market dinamizará mañana el centro con promociones y actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo), celebrará mañana sábado, 21 de febrero, una nueva edición de, una jornada de dinamización comercial que reunirá a 57 establecimientos en el centro comercial abierto, desde la calle Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa, con el objetivo de impulsar el comercio local y fomentar las compras en el corazón de la ciudad.La iniciativa permitirá que decenas de negocios saquen sus productos a la calle y entren en contacto directo con el público en un entorno pensado para facilitar el paseo y la experiencia de compra. De los comercios participantes, un total de 16 se desplazarán desde otras zonas del municipio para integrarse en esta cita, reforzando así el carácter colectivo de una jornada que convertirá el centro urbano en un gran escaparate al aire libre.Además, la actividad se desarrollará en horario ininterrumpido, desde las 10.00 de la mañana hasta las 20.30 de la tarde, y contará con el corte de tráfico en la calle Puerta de Aguilar durante la franja comercial para facilitar tanto el tránsito peatonal como la instalación de los distintos expositores. De este modo, el espacio urbano se adaptará para acoger una jornada concebida como punto de encuentro entre comerciantes y clientes.En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, afirmó que "Montilla Market es una apuesta clara por el comercio local, por nuestras pymes y autónomos, que generan empleo y riqueza en la ciudad".Asimismo, el responsable municipal de Comercio añadió que "desde el Ayuntamiento entendemos que dinamizar el centro no es solo organizar una actividad puntual, sino defender un modelo de ciudad viva, con calles llenas de actividad económica y social".Por su parte, la gerente de Ademo, Ana Jiménez, subrayó que "la colaboración estable entre el Ayuntamiento de Montilla y Ademo es fundamental para que este tipo de iniciativas sean un éxito y para que el comercio montillano tenga oportunidades reales de promoción y visibilidad en la calle".De igual modo, la programación incorporará una propuesta complementaria vinculada a, centrada en la promoción del aceite de oliva virgen extra. En concreto, la Plaza del Ayuntamiento acogerá a las 10.30 horas un desayuno molinero gratuito, mientras que a las 13.30 de la tarde tendrá lugar una cata dirigida de aceite de oliva virgen extra, para la que será necesaria inscripción previa.Por este motivo, las personas que realicen compras en los establecimientos adheridos a Montilla Market podrán participar en el sorteo de dos lotes de aceite de oliva virgen extra. Para ello, deberán solicitar el vale correspondiente tras la compra y depositarlo en la urna instalada en la caravana de, que estará ubicada en la Plaza de la Rosa. El sorteo se celebrará a las 21.00 de la noche, como colofón de la jornada.Por otro lado, la cita incorporará una amplia oferta de actividades lúdicas y familiares pensadas para todos los públicos. Así, se desarrollarán talleres infantiles organizados por Rocockids, entre ellos propuestas de decoración de calcetines, elaboración de coronas, pintacaras y un castillo inflable. A estas iniciativas se sumarán el maquillaje artístico de Glitter Wedding, un taller de manualidades a cargo de Mytipi y partidas de ajedrez al aire libre organizadas por el Club de Ajedrez 1900 en la Puerta de Aguilar.Finalmente, el teniente de alcalde de Desarrollo Local animó a la ciudadanía a participar en esta cita y afirmó que "queremos que este sábado Montilla salga a la calle, que compre en sus comercios de proximidad y que sienta que apoyar lo nuestro es invertir en el futuro de la ciudad".Desde el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios Ademo se trasladó igualmente la invitación a vecinos y visitantes de la comarca para sumarse a una jornada concebida para disfrutar del centro urbano, respaldar al comercio local y reforzar la economía desde la proximidad.